Massimo Pesenti rieletto presidente delle scuole materne bresciane

(red.) Massimo Pesenti, classe 1974, professore di filosofia e scienze umane nel liceo “F. De Andrè” di Brescia, è stato rieletto presidente provinciale della Fism – Federazione Italiana Scuole Materne – di Brescia. Come informa una nota, la riconferma è avvenuta questa domenica nella sede di via Bollani dove l’assemblea provinciale Fism attraverso i legali rappresentanti delle scuole associate, ha eletto anche il consiglio direttivo provinciale per il prossimo quadriennio. “A riprova del grande lavoro di partecipazione e di coinvolgimento di questi anni, i candidati disponibili a ricoprire i ruoli di presidente e di consigliere provinciale erano in numero maggiore dei posti da occupare, motivo per il quale si è votato con il sistema delle preferenze”, si legge ancora nel comunicato.

“Una realtà davvero importante quella delle paritarie del mondo 0-6 anni a Brescia”, prosegue la nota, “recentemente sotto i riflettori della stampa nazionale per la convenzione-modello stabilita con il comune che consentirà alle sue venti scuole cittadine di beneficiare di 6 milioni di euro ogni anno sino al 2028. Ne fanno parte 245 scuole dell’infanzia paritaria, oltre a diversi servizi alla prima infanzia (un centinaio di asili nido e quasi una settantina di cosiddette sezioni primavera riservata ai bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento); 1.065 sezioni (a Brescia, tra città e provincia, infatti, diminuiscono le sezioni di scuola dell’infanzia, a causa del calo demografico, ma aumentano i servizi alla prima infanzia). Coinvolgendo circa ventimila bambini fra 0-6 anni, vede poi al lavoro nella sua realtà circa 1.500 tra insegnanti e educatrici, oltre ad altre 500 persone nel comparto dei dipendenti non docente e addetti ad altre mansioni. Da ricordare inoltre che molte scuole confluite nella Fism – spesso gestite da fondazioni o congregazioni religiose – hanno più d’un secolo di attività, alcune poi sono state aperte addirittura nella seconda metà dell’Ottocento”

Nel corso della sua relazione Massimo Pesenti, prima delle votazioni, aveva riassunto quanto fatto nel corso del suo mandato precedente dal punto di vista della gestione associativa, dei servizi e della comunicazione, non dimenticando le difficoltà via via affrontate dovute a fattori di vecchia data, ma pure recenti come il calo demografico e l’epidemia Covid, per fare solo due esempi e concludendo con le nuove sfide già oggetto di impegno: Pnrr, contributi statali, regionali e comunali; statalizzazioni e concorso insegnanti; Terzo Settore; lancio delle Reti di scuole.

In margine alla giornata per il rinnovo delle cariche si è parlato di “Seridò”, la festa bresciana da anni entrata nel cuore di piccoli e grandi che si svolgerà in provincia, a Montichiari, nelle prossime giornate del 23, 24, 25, 29 e 30 aprile e l’1 maggio 2022 (orario continuato dalle 9,30 alle 19), dove fra stand, aeree gioco, spazi ricreativi e di ristoro, i bambini potranno giocare ed emozionarsi. Infine è stata l’occasione per donare ai rappresentanti delle scuole il volume “Grazie a te”, dedicato a Luigi Morgano, ex segretario nazionale della Fism, per il suo impegno quasi trentennale a servizio della federazione che ha come slogan “Prima i Bambini” .