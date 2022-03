Booktrailer Film Festival, torna dal vivo la serata finale

(red.) Torna dal vivo il 28 marzo alle 20,30 al Teatro Sociale di Brescia la serata di premiazioni del Booktrailer Film Festival, giunto alla sua XV edizione. I booktrailer giunti da tutta Europa sono stati 231 così suddivisi: dall’Italia 118 di cui 82 dalle scuole superiori e 36 dalle medie; 31 dalla Polonia, 13 dalla Croazia, 3 dalla Spagna, 65 dalla Romania e 1 dalla Bulgaria. Le opere degli studenti sono passate al vaglio delle giurie e ne sono usciti 20 finalisti che concorreranno ai premi in palio: premio della giuria italiana (1°,2° e 3° posto), premio europeo, premio accessibilità, conferito dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Brescia, premio della giuria popolare, frutto delle votazioni online che è ancora in corso e si chiuderà il 25 di marzo. Verrà inoltre premiato anche il vincitore del Bff Junior, sezione del concorso dedicata alle scuole medie.

“Dopo due anni il festival torna a teatro, ospita ragazzi dall’Europa e si arricchisce di eventi che hanno il valore di intersecarsi con l’attualità che stiamo vivendo”, commenta Ilaria Copeta, docente e responsabile del Festival Booktrailer Film Festival. “Anche se non è ancora possibile avere a Brescia tutte le scuole europee che hanno realizzato i booktrailer, una delegazione di studenti e insegnanti lettoni verrà in città, presenzierà alla serata e collaborerà alla realizzazione di workshop audiovisivi, esplorando al contempo il territorio bresciano in una settimana fitta di attività. Questo ci ricorda, a dispetto del momento storico che stiamo vivendo, che c’è ancora voglia di unione, collaborazione, di rispetto per la diversità culturale e di contaminazione virtuosa. Lo dimostra il successo di questa quindicesima edizione che ha visto studenti da cinque paesi diversi impegnati nella realizzazione dei booktrailer.”

I vincitori saranno annunciati il 28 marzo: la mattina al Teatro Sociale verrà trasmessa la trasposizione cinematografica, a cura della Compagnia Teatro Nuovo, del libro di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coccodrilli” ispirato alla biografia di Enaiatollah Akbari, profugo afgano che da bambino ha attraversato l’Europa per trovare una seconda casa in Italia e gli studenti potranno dialogare con lui in persona. La sera alle 20,30, oltre a scoprire i vincitori 2022, il pubblico potrà assistere a momenti di confronto e dialogo, con un ospite d’eccezione: Andrea Grasselli, regista bresciano e documentarista pluripremiato, ora impegnato nella realizzazione di un documentario sul quartiere del Carmine con immagini d’epoca.La serata è aperta a tutti, previa prenotazione a questo link.

Per votare invece i booktrailer: https://booktrailerfilmfestival.eu/en/vote/european-audience-award