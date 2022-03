WeSchool premia la capsula del tempo dell’istituto Don Milani

(red.) Grande soddisfazione per quattro alunni della classe 5A del Liceo Scientifico dell’Istituto Don Milani di Montichiari, il cui lavoro è risultato vincente a livello nazionale nell’ambito di un progetto di Educazione civica proposto da WeSchool, una realtà leader in Italia nell’innovazione della didattica in scuole, università e aziende. Il progetto, denominato “Impatto sul Futuro”, ha interessato più classi dell’Istituto e si è svolto in varie fasi con attività finalizzate ad approfondire tre grandi aree tematiche, legate all’Agenda 2030 dell’Onu, alle quali i giovani risultano particolarmente sensibili: problematiche ambientali e le loro conseguenze, benessere psicofisico, particolarmente destabilizzato dalle recenti vicende pandemiche, e divario tra ragazzi e ragazze nell’ambito delle discipline scientifiche, in prospettiva universitaria e lavorativa. A completamento del progetto i ragazzi, a piccoli gruppi, hanno realizzato un project work molto particolare: una “Capsula del tempo” ovvero un contenitore virtuale da aprire nel 2030 per valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti. Dopo aver scelto uno dei tre temi, hanno realizzato una testimonianza scritta e un video con proposte destinate ad avere un reale “Impatto sul Futuro”. Anna Cavazzini, Giovanni Botturi, Gioele Magri e Simone Cherubini, il gruppo Westudents, hanno scelto il tema del benessere e, dopo aver svolto un’indagine tra un centinaio di ragazzi, hanno suggerito alcune strategie realizzabili nel contesto scolastico per favorire il raggiungimento di una condizione psicofisica serena ed equilibrata negli studenti, da corsi di yoga o meditazione ad attività di scrittura su tematiche emotive ad iniziative di supporto alle fragilità. La concretezza e la praticità delle proposte, oltre al coinvolgimento dei coetanei, sono state molto apprezzate, facendo arrivare il lavoro in cima alla classifica della categoria tematica. Oltre alla soddisfazione, come premio per gli studenti anche un buono acquisto su un sito di ecommerce. A questo punto si dovrà passare dalle parole ai fatti ed aspettare il 2030 per vedere se gli obiettivi saranno stati raggiunti.