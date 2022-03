Lezioni online di matematica: gli strumenti più utili per un apprendimento efficace

(red.) Secondo l’ultima indagine sull’istruzione condotta dall’ormai famosa piattaforma di ripetizioni online GoStudent, la matematica continua ad essere la materia più critica per i ragazzi, che incontrano non di rado delle grandi difficoltà a scuola. La maggior parte di coloro che si rivolgono alla piattaforma infatti necessitano di ripetizioni private di matematica, per colmare le proprie lacune e riuscire a migliorare i voti scolastici, scansando il pericolo di prendere un’insufficienza in pagella. Fortunatamente, le lezioni online consentono di ottenere degli ottimi risultati anche in una disciplina scientifica come la matematica. È tuttavia necessario disporre degli strumenti adeguati, in quanto parliamo di una materia in cui non è sufficiente una spiegazione teorica. Per comprendere a fondo ogni concetto è necessario infatti svolgere esercizi, anche insieme all’insegnante, in modo da fare pratica.

Scopriamo allora insieme quali sono gli strumenti più utili per un apprendimento efficace della matematica durante le lezioni online. Strumenti che una piattaforma come GoStudent mette sempre a disposizione degli studenti, distinguendosi da molte altre.

# Aula virtuale

L’aula virtuale è un ambiente dedicato, all’interno del quale lo studente ed il docente si incontrano, seppur a distanza. Avere a disposizione un luogo virtuale specifico per comunicare con il proprio tutor è indispensabile, non solo per coloro che devono seguire lezioni online di matematica ma per chiunque si rivolga alla didattica a distanza. Una piattaforma che sia completa, semplice da utilizzare e sicura è senza dubbio il primo strumento indispensabile per un apprendimento efficace e privo di distrazioni.

# Lavagna digitale

Tra gli strumenti decisamente indispensabili per coloro che seguono lezioni online di matematica troviamo invece la lavagna digitale. Come abbiamo detto infatti, con le materie scientifiche non ci si può limitare alla semplice spiegazione teorica: occorre un supporto che permetta di scrivere formule, effettuare esercizi in tempo reale e via dicendo. La lavagna digitale consente di fare tutto questo, in modo semplice e coinvolgente per lo studente, che ha un riscontro visivo di ciò che viene spiegato dal docente.

# Condivisione dello schermo

La matematica è per molti una materia noiosa e frustrante, dunque i migliori docenti sono quelli che trovano metodi alternativi per insegnarla, sfruttando contenuti video ad esempio. La possibilità di condividere lo schermo è dunque molto utile e si tratta di una funzione che non dovrebbe mai mancare all’interno dell’aula virtuale.

# Registrazione delle lezioni

Spesso le materie scientifiche sono quelle più ostiche perché non tutti sono predisposti ad apprenderle: molti studenti hanno bisogno di tempo per interiorizzare i concetti e rielaborarli. Per questo la possibilità di registrare le lezioni online può rivelarsi particolarmente utile: si possono riascoltare le spiegazioni del tutor in qualsiasi momento, in modo da tornare sui concetti più complessi più e più volte fino a quando non si sono compresi completamente.

Quelli che abbiamo appena elencato sono strumenti che non dovrebbero mai mancare per un apprendimento efficace delle materie scientifiche quando si prendono delle ripetizioni online. L’e-learning è infatti utile tanto quanto la didattica in presenza, se si eliminano i pochi limiti dovuti alla distanza.