Insegnanti di religione No Vax? Sottomissione e silenzio

(red.) Un intervento sull’atteggiamento che dovrebbero tenere gli insegnanti di religione sul tema della vaccinazione anti Covid-19, chiesto a don Raffaele Maiolini, docente di Teologia fondamentale, dall’Ufficio per la Scuola della Diocesi di Brescia, sta facendo discutere i fedeli della nostra provincia, sia quelli favorevoli sia quelli contrari all’obbligo vaccinale.

Il tema di fondo è questo: può un insegnante di religione essere No Vax e come deve comportarsi rispetto alla propria coscienza e alle indicazioni della Chiesa? Può un insegnante di religione rifiutare il vaccino ed esprimere pubblicamente il proprio dissenso dall’obbligo vaccinale? Ricordiamo che i docenti di religione sono pagati dallo Stato italiano e devono vaccinarsi per legge, ma non possono insegnare senza l’idoneità rilasciata dalla diocesi, cioè dal vescovo.

“A fronte di numerose richieste raccolte in questo periodo, tanto più alla luce anche degli obblighi di legge intervenuti in questi ultimi mesi, l’Ufficio per la Scuola della Diocesi di Brescia ha avvertito l’esigenza di provare a fare un po’ di chiarezza rispetto alla questione ‘vaccini contro il Covid-19’ e ‘insegnante di religione cattolica’ da un preciso punto di vista, quello ecclesiale, o, se si vuole meglio precisare, quello della ‘retta dottrina’ e della ‘testimonianza di vita cristiana’”, si legge nell’introduzione.

Don Raffaele Maiolini, nel suo lungo e molto articolato intervento, indica qual è a suo avviso “la posizione del Magistero della Chiesa cattolica sui vaccini contro il Covid-19 e quale sia il grado di assenso richiesto dal Magistero stesso rispetto ai suoi pronunciamenti”. Dopo una premessa che richiama le posizioni espresse da Papa Francesco, dai vescovi della Conferenza episcopale italiana e da monsignor Pierantonio Tremolada vescovo di Brescia, Maiolini conclude a favore dell’obbligatorietà della vaccinazione.

Ma se l’insegnate dovesse dissentire? Può esistere un insegnante di religione No Vax, e può esprimere in pubblico il proprio parere? No, l’espressione pubblica del dissenso non è permessa. Il comportamento virtuoso secondo don Maiolini è uno solo: sottomissione e silenzio. Eccolo spiegato nella parte finale del suo intervento, che qui potete trovare nella versione completa.

1. “In primo luogo l’insegnante di religione cattolica deve far sapere le sue obiezioni all’autorità competente della Chiesa: concretamente, prima ancora che all’Ordinario diocesano, a chi esercita in suo nome l’autorità ecclesiale e, dunque, all’Ufficio per la Scuola della diocesi”.

2. “In secondo luogo deve evitare di manifestare un dissenso pubblico in merito, soprattutto ricorrendo ai media (ricordiamo che vale anche per le chat di gruppo WhatsApp o Telegram, piuttosto che per altri social network come Facebook o Instagram); e analoga prudenza deve essere usata nei confronti di alunne e alunni, ma anche nei confronti del personale scolastico e delle famiglie, perché in quel momento l’insegnante di religione cattolica sta parlano ufficialmente e formalmente per mandato della Chiesa cattolica (parla, cioè in quanto insegnante di religione cattolica), e, dunque, è chiamato a esprimere il parere della Chiesa cattolica, non il proprio (perché, grazie a Dio, è dato per scontato che un insegnante di religione cattolica abbia un parere conforme a quello della Chiesa cattolica)”.

E comunque, conclude don Maiolini, “l’insegnante di religione cattolica che si fosse con onestà e a lungo confrontato con l’autorità ecclesiale di riferimento (sia dal punto di vista teologico che pastorale) e che avesse ancora perplessità, deve rimanere disponibile a cambiare opinione, continuando a cercare di approfondire la questione nella direzione di quello che il Magistero indica. E ciò significa anche concretamente che, pur essendo una prova difficile, l’insegnante di religione cattolica non deve pubblicamente parlare in maniera contraria rispetto alle indicazioni del Magistero, e tanto meno (addirittura) mettere in dubbio tout court la validità dei pronunciamenti del Magistero, o la sua legittimità e importanza nella vita del credente (a fortiori dell’insegnante di religione cattolica), o la legittimità di chi lo esercita (papa e vescovi)”.