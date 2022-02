Brescia: crescono le preferenze per i licei, ma non dappertutto

(red.) Per la prima volta, nel bresciano, le iscrizioni ai Licei superano quelle degli istituti tecnici. Il “sorpasso” (non omogeneo, a livello territoriale) emerge dalle rilevazioni, effettuate dal Polo provinciale per l’orientamento, sulle preferenze accordate dai futuri studenti delle secondarie superiori, le cui iscrizioni si sono chiuse il 4 febbraio.

E così emerge che le nuove leve preferiscono gli indirizzi scientifici ed umanistici, con una particolare predilezione per l’Artistico che è in affanno a causa del numero inaspettato di richieste.

Gli istituti tecnici sono meno scelti nell’ambito 6 (Brescia e Valtrompia, rispettivamente 43% a 30%) e, in misura più limitata, in Valcamonica, 35% a 33.

Al Liceo artistico Leonardo sono una sessantina i posti oltre la capienza possibile e gli studenti dovranno optare per altre scelte o virare sulle scuole private.

Nell’ambito 7, Garda e Valsabbia, i licei, invece, segnano un’inversione di tendenza, con un calo dei numeri del 2,8% rispetto all’anno scolastico 2020/2021, mentre sale la richiesta per l’istruzione professionale, che passa dal 15,04 al 16,71%. Trend in salita per i tecnici anche in Valcamonica (ambito 8): 33,23% delle iscrizioni, rispetto al 30,95% dell’anno precedente. In calo di tre punti percentuali i Licei, passati dal 38,31% al 35,06%.

Nella Bassa Bresciana (ambito 10) restano in equilibrio le richieste per gli istituti professionali e per gli istituti tecnici, ma salgono le iscrizioni ai Licei, passate dal 32,80% al 37,35%.

Sul Sebino e in Franciacorta, calano le richieste per gli istituti tecnici (da 38,81 al 35,78%) e salgono le domande di ammissione ai licei (da 25,42 a 26,69%), e agli istituti professionali (da 14,26 a 15,80%).

Per quanto concerne, poi, i Cfp, Centri di formazione professionale della Regione, gli iscritti sono il 21,76% nell’Ovest e Sebino Franciacorta, il 20,34% in Valcamonica e il 16,91% sul Garda e in Valsabbia.