Smart Future Academy, l’8 febbraio evento nazionale sulla sostenibilità

(red.) Il prossimo 8 febbraio, l’Associazione Smart Future Academy scenderà in campo per il green con il primo evento nazionale dedicato alla sostenibilità. L’appuntamento sarà completamente dedicato a tematiche green e coinvolgerà migliaia di studenti di tutta Italia degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’obiettivo primario è promuovere l’orientamento verso le professioni e i percorsi di studio “sostenibili“ alla luce dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Marco Frey, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM) della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa; Direttore di Ricerca allo IEFE e Carlo Alberto Pratesi, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all’Università RomaTre dove tiene il corso di Marketing, innovazione e sostenibilità, dialogheranno con gli speaker su due macroaree: le professioni che rendono l’agricoltura sostenibile in termini di rispetto dell’ambiente e del territorio; e le professioni che moltiplicano efficienza e utilizzo delle energie rinnovabili, promuovendo il rispetto del pianeta, la salute delle persone e l’indipendenza economica dal costo di gas e petrolio

“Lo Speciale Sostenibilità è un vero sogno che si realizza – afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy – e attraverso il racconto di professionisti sul tema, mira a sensibilizzare i ragazzi su come la creazione di benessere condiviso e quindi sostenibile, sia uno dei principi fondamentali che guiderà le aziende leader del futuro. Investire in un futuro sostenibile significa, senza ogni dubbio, investire energie e risorse per i giovani: il miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”

Gli speaker saranno dei mentor per i ragazzi, portando sul palco la loro storia, fatta di successi ma anche di cadute: L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

“Inizia oggi il progetto di Smart Future Academy per sensibilizzare gli studenti italiani sui 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile – afferma Marco Bianchi, Vicepresidente di Smart Future Academy – grazie alla collaborazione con VIVI energia e Coldiretti, si parlerà di come la sostenibilità non rappresenti solo un valore etico cui ispirare i nostri comportamenti ma come sia già oggi un fattore competitivo e trasversale a tutti i settori del mondo del lavoro.

Le iscrizioni sono ancora aperte. www.smartfutureacademy.it

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere. Con la collaborazione di Coldiretti e VIVA energia.

Smart Future Academy SPECIALE SOSTENIBILITÀ 2022 ONLINE

8 FEBBRAIO 2022

Dalle 8:15 alle 12:30

Live su YouTube