Passirano, oltre 4milioni per l’edilizia scolastica

(red.) Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Passirano (Brescia) ha autorizzato la partecipazione del Comune di Passirano all’avviso pubblico di Regione Lombardia riguardo alla manifestazione d’interesse per la raccolta dei fabbisogni nel campo dell’edilizia scolastica.

L’inserimento di questi interventi nella graduatoria regionale è propedeutico alla presentazione degli interventi sui bandi PNRR di futura pubblicazione e ne aumenterà il punteggio in fase di valutazione.

Gli interventi presentati sono in totale quattro e riguardano l’adeguamento sismico ed energetico dei tre plessi scolastici che ospitano le primarie di Passirano, Camignone e Monterotondo, più la richiesta di costruzione di una nuova palestra scolastica per la primaria di Monterotondo.

Gli interventi, in parte già inseriti nella programmazione triennale delle opere pubbliche del Comune, indicano una strada ben precisa rispetto alle scelte in materia di edilizia scolastica per Passirano. In assenza infatti di un terreno idoneo di proprietà comunale per la costruzione di nuovo Polo Scolastico, l’amministrazione comunale, viene spiegato in una nota, “ha deciso di tentare la strada del PNRR per effettuare gli interventi necessari all’adeguamento sismico ed energetico dei tre plessi”.

Alla luce del bando già pubblicato, e in scadenza a fine marzo, per la costruzione di palestre ad uso scolastico, l’ufficio tecnico del comune ha predisposto un quadro economico di massima per la realizzazione di una “palestrina” a servizio del plesso montessoriano di Monterotondo, che risulta al momento sprovvisto di tale servizio (al momento gli alunni utilizzano infatti la palestra dell’oratorio in collaborazione con la Parrocchia). La domanda verrà presentata anche al ministero dell’istruzione il mese prossimo.

Il totale delle risorse richieste per gli interventi in oggetto ammonta a 4milioni e 400mila euro, di cui 1 milione e700mila per la primaria di Passirano, e 1 milione e 400mila per la primaria di Camignone (adeguamento sismico ed energetico). Seicentomila euro sono destinati per l’adeguamento sismico del plesso di Monterotondo e 560mila per la nuova palestra.

«Nonostante il poco preavviso per la presentazione, il covid, lo smart-working e il periodo a cavallo delle Festività- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bonardi- l’ufficio Tecnico ha svolto un ottimo lavoro, riuscendo a presentare tutte le istanze progettuali per il miglioramento dei nostri edifici scolastici. La cifra richiesta può dare un’idea dell’importanza del momento, non ci capita tutti i giorni di richiedere 4 milioni e mezzo. Dispiace che sui bandi PNRR ci sia un po’ di confusione ma considerando i tempi previsti dal Piano e le cifre a disposizione è più che comprensibile. Ovviamente, oltre agli interventi per le scuole presenteremo anche altre richieste su bandi PNRR con altre finalità e di certo non ci faremo scappare nessuna occasione».