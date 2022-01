Dal comune di Brescia 6 milioni all’anno per 20 materne paritarie

(red.) L’ultimo consiglio comunale di Brescia ha approvato all’unanimità la nuova convenzione che regolerà per i prossimi sei anni, fino ad agosto 2028, i rapporti con le scuole dell’infanzia paritarie a gestione non statale.

Frutto di un lavoro di squadra, che ha coinvolto per alcuni mesi l’assessorato e Fism Brescia, la convenzione per le scuole materne rappresenta un importante strumento a supporto del rafforzamento del sistema integrato 0-6 nella città di Brescia e per lo sviluppo della cultura dell’infanzia.

Sul tavolo della discussione il grave tema della denatalità in tutto il Paese che ha visto Brescia perdere 1.000 iscrizioni alla scuola dell’infanzia negli ultimi 10 anni. “Nel contesto di un impianto complessivamente confermato”, si legge tra l’altro nella nota dell’amministrazione, “si sono introdotte alcune novità con l’intento di promuovere un effettivo e diffuso miglioramento della qualità del servizio, di renderlo più inclusivo senza dimenticare di prestare attenzione al buon utilizzo delle importanti risorse finanziarie messe in campo dal Comune e, quindi, dall’intera comunità, che ammontano a circa 6 milioni di euro annui”.

Pur tenendo conto del calo delle iscrizioni distribuito abbastanza equamente in tutte le tipologie di scuole (21 comunali, 20 convenzionate e 15 statali), si conferma l’intera rete dei servizi per l’infanzia e si avvia la nuova convenzione che interessa 20 scuole paritarie a gestione non statale i cui aspetti innovativi più significativi sono:

1. Il riconoscimento delle singole sezioni a fronte di un numero massimo di bambini pari a 25 (prima era possibile arrivare anche fino a 28);

2. L’accoglienza, in tutto il sistema cittadino, dei bambini nati non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

3. L’iscrizione coordinata in modo sinergico mediante il portale comunale, che rappresenta l’unico strumento utilizzabile, garantendo così a tutte le famiglie l’applicazione degli stessi criteri;

4. La promozione, per quanto possibile, di una formazione professionale del personale educativo condivisa tra tutti gli attori coinvolti;

5. La quantificazione del contributo per la disabilità con un criterio che premia le scuole più inclusive e tende a garantire una miglior distribuzione di questi bambini nelle varie realtà;

6. La specifica attenzione per la scuola audiofonetica, eccellenza bresciana, grazie alla quale viene garantito un servizio di qualità anche ai bambini con disabilità sensoriale uditiva residenti a Brescia, per i quali viene assicurata una priorità di accesso;

7. L’incremento dell’entità delle varie tipologie di contributo, per la quale continuerà ad essere prevista la rivalutazione annuale Istat:

• contributo per sezione: 80.000 euro (all’inizio della convenzione scaduta era 77.250);

• contributo per insegnante di sostegno: 13.000 euro (all’inizio della convenzione scaduta era 12.607 euro), incrementabile a 15.000 per le scuole più inclusive;

• contributo per assistente all’integrazione: 9.500 euro (all’inizio della convenzione scaduta era 9.209 euro), incrementabile a 11.000 per le scuole più inclusive;

8. La nuova modalità di calcolo, che riguarda soprattutto il contributo per sezione, tiene conto in particolare dell’andamento demografico. Nelle scuole più grandi, cioè quelle dove siano funzionanti più di due sezioni, qualora il numero di bambini non raggiunga quota 25, è stata introdotta una riduzione parametrata dell’entità dello stesso.