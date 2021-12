Bando Digita.r.SI, premiate tre scuole della provincia di Brescia

(red.) Nuova energia all’istruzione tecnica. Stanno per prendere il via 28 nuovi progetti, sostenuti sul Bando Digita.r.SI, uno strumento promosso da Fondazione Cariplo, con Fondazione Politecnico di Milano e Fondazione Bracco, dedicato agli Istituti tecnici con l’obiettivo di aumentare le competenze dei futuri diplomati ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche laboratoriale, di queste discipline. I progetti saranno in grado di potenziare e rendere più efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali.

Il bando si colloca all’interno dell’esperienza maturata con il Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel 2018, da Fondazione Cariplo che ha permesso di ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti tecnici ad indirizzo agrario della Lombardia, delle province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola, dotandoli delle tecnologie di Industria 4.0.

All’iniziativa si è unita anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, ha sostenuto la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Digita.R.SI è nato da una ricognizione della letteratura scientifica dalla quale è emerso l’impatto positivo delle tecnologie nelle materie scientifiche e il ruolo centrale dei docenti per il miglioramento degli apprendimenti. E’ quindi fondamentale garantire loro un’adeguata formazione tecnologica e pedagogico‐didattica.

“L’investimento sulle persone e sulle loro competenze è il primo e più importante investimento sul futuro che siamo chiamati a fare, per i singoli e per tutto il Paese- dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo Rafforzare il legame tra scuola, impresa e famiglia permette di sostenere i ragazzi nella scelta del percorso di studi e scoprire nuove possibilità che abilitano i loro talenti e li fanno fiorire. Allo stesso tempo un collegamento più concreto con il mondo del lavoro riduce il mismatch di competenze che penalizza anche le aziende, specialmente quelle che operano in ambito tecnologico.”

I 28 progetti vincitori sono dedicati a istituti tecnici, ben distribuiti su tutto il territorio di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola). Inoltre sono iniziative caratterizzate da attività che integrano l’utilizzo di strumenti digitali nella didattica e/o nell’attività laboratoriale, strategie di monitoraggio in grado di valutare le ricadute delle proposte progettuali e il coinvolgimento attivo degli studenti di tutti gli indirizzi del settore tecnologico. Per questi progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a disposizione un percorso di formazione dedicato con il coinvolgimento di esperti del settore. Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione.

I progetti sul territorio

4 progetti a Bergamo

3 progetti a Brescia

3 progetti a Como

1 progetto a Cremona

2 progetti a Lecco

1 progetto a Lodi

2 progetti Monza e Brianza

7 progetti Milano

1 progetto a Mantova

1 progetto a Novara

2 progetti a Varese

1 progetto Verbano Cusio Ossola

Elenco scuole:

Istituto Superiore Ettore Majorana (Seriate BG)

STEMMA ROBOT

I.T.I.S. P. PALEOCAPA (Bergamo BG)

Greenhouse TIME

I.T.I.S. P. PALEOCAPA (Bergamo BG)

Konnetti il tuo Futuro – Kon@Fu

ISIS Archimede (Treviglio BG)

RobRace

Istituto d’Istruzione Superiore G. Antonietti (Iseo BS)

oGGi C’È B2

2021-1118 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Benedetto Castelli” (Brescia BS)

Robotica …. questa sconosciuta!

I.I.S. LUIGI CEREBOTANI (Lonato BS)

Learn and play – Laboratory

Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio CO)

Internet of Trees – IoT

I.I.S. Da Vinci Ripamonti (Como, CO)

4PLog: laboratorio di Logistica per lo STEM

ISIS PAOLO CARCANO (Como CO)

Verso un futuro sostenibile: consapevoli e attivi

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Galilei” (Crema)

Digital Green Lab: ATR_FTIR

Istituto Tecnico statale A.Bassi (Lodi, LO)

In volo sulla Lodi Medievale

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.GALILEI” (Ostigia MN)

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Mantova per le STEM – LTO&STEM

IIS “Ludovico Geymonat” – Tradate (Tradate VA)

Idroponica 4.0

Istituto di Istruzione superiore ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’ (Sesto Calende, VA)

ISI-BOT: Imparare, Sperimentare, Innovare

ITI OMAR (Novara NO)

Automazione 4.0

ISTITUTO DI SITRUZIONE SUPERIORE LUIGI GALVANI (Milano MI)

Cloud, Internet of Things e pensiero divergente (ClꜵudIO T. e il pensiero divergente)

ITC JACOPO NIZZOLA (Trezzo sull’Adda MI)

La Qualità della progettazione delle opere edilizie attraverso il BIM, dal Building Information Modeling al Building Information Management

Istituto Tecnico Industriale Statale – Liceo scientifico tecnologico “Ettore Molinari” (Milano MI)

EcoLab – Un laboratorio di data science sui dati ambientali

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE INVERUNO (Inveruno MI)

Un’innovativa arte di fare grafica

I.I.S.S. Maxwell (Milano MI)

Maxwell in Collabor-@zione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. MATTEI” (Rho MI)

STEM Lab: progettiamo il futuro

Istituto Tecnico Industriale Statale “Giacomo Feltrinelli” (Milano MI)

Gocce di civiltà in un mare di plastica (G.C.M.P.)

Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo da Vinci (Carate Brianza, MI)

Dal tinkering alla robotica – Un robot come compagno di scuola

Istituto di Istruzione Superiore Mosè Bianchi (Monza MB)

La.Ri.AA 3D: Laboratorio di rilievo architettonico-ambientale 3D: da rilievo con laser scanner al modello digitale 3D con BIM

IIS FIOCCHI (Lecco LC)

SIMILE-OFF

Istituto D’Istruzione Superiore Secondaria “A. GREPPI” (Monticello Brianza, LC)

DiR – Didattica in Rete – Un metodo innovativo di fare didattica, la risposta alle esigenze del territorio e degli studenti in ambito ICT

I.I.S C.Ferrini- L.Franzosini (Verbania VB)

Modellazione 3D e realtà virtuale