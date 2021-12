Kangourou della Matematica, alle finali Calini, Copernico, Don Milani e Antonietti

(red.) Giovedì 16 dicembre si sono svolte le semifinali della Coppa Junior dei Kangourou della Matematica, gara a squadre riservata agli studenti dei primi due anni delle superiori.

Una nota informa che la squadra di matematica del biennio del Liceo Don Milani di Montichiari – composta da Beatrice Odolini (1 A Sci), Ntizimira Sofia Rossi (1 A Sci), Kristel Tafa (1 A Sci), Federica Faccincani (1 B Sci), Pietro Lazzeroni (1 B Sci), Ludovico Bignotti (2 A Sci) e Lovedeep Singh (2 A Sci) – si è piazzata al terzo posto, qualificandosi quindi per la finale nazionale che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via Pinarella 66 a Cervia (Ra) il 4 e 5 maggio 2022. E’ il terzo anno che la squadra del Don Milani si qualifica per la finale, anche se gli studenti sono diversi.

Qui si trova la classifica ufficiale con le prime quattro scuole bresciane che si sono qualificate per le finali nazionali: Calini 1 e Copernico 2 di Brescia, Don Milani di Montichiari e Antonietti 1 di Iseo.