Istituto di Psicologia Psicoanalitica, iscrizioni fino al 7 gennaio

(red.) La Direzione dell’Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia comunica che le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sono aperte fino al 7 gennaio 2022.

L’Istituto di Psicologia Psicoanalitica nasce nel 1984 e da allora è attivo come centro di studi e ricerche sull’interazione terapeutica e come Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica ad indirizzo relazionale, riconosciuta ufficialmente dal MURST con D.M. del 12/06/01.

La sede delle lezioni è a Brescia in Via Guerzoni 6 e si terranno il sabato dalle 9 alle 17.30.

Per iscriversi alla Scuola di Specializzazione bisogna essere in possesso di una laurea magistrale in psicologia con prossima iscrizione all’Ordine della Lombardia od una Laurea in Medicina e Chirurgia e sostenere un positivo colloquio di ammissione.

L’inaugurazione dell’anno accademico sarà il prossimo 15 gennaio alle 9.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni chiamare la segreteria al N. 0302425901 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30, oppure inviare una email a info@ippbrescia.it, o visitare il sito www.ippbrescia.it