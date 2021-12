Dad – Differenti Approcci Didattici, lunedì un incontro in Cattolica

(red.) Fondazione della Comunità Bresciana, capofila del progetto, organizza per lunedì 13 dicembre alle ore 14.30 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Mompiano, via della Garzetta 48 a Brescia, un incontro sul tema “DAD – Differenti Approcci Didattici, interconnessi al territorio” sullo sviluppo delle attività del progetto gestito da Fondazione della Comunità Bresciana e sostenuto da Fondazione Cariplo e Impresa Sociale Con i Bambini.

Questo il programma.

Saluti. Mario Taccolini, prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore; Michele Lancellotti, consigliere di amministrazione Fondazione della Comunità Bresciana

Intervengono: Orietta Filippini, direttore operativo Fondazione della Comunità Bresciana; Alessandro Augelli, presidente Coop. Soc. Il Calabrone; Marta Russo, coordinatrice dell’Unità di valutazione d’impatto di Arco; Stefano Bodini, direttore operativo Fasternet Srl; Fabio Fraticelli, direttore operativo TechSoup Italia; Andrea Savoldi, educatore professionale Coop. Soc. Il Calabrone referente Polo di Brescia; una studentessa dell’Istituto Superiore Pascal-Mazzolari di Manerbio e Verolanuova; Piera Valenti, responsabile Settore Servizi Sociali Comune di Palazzolo sull’Oglio.

Conclusioni: Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.

L’accesso è consentito dietro presentazione del “super green pass”. Per partecipare tel. 030 46046, comunicazione@fondazionebresciana.org.