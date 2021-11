Anche al liceo Copernico il progetto “Biologia con curvatura biomedica”

(red.) Un programma formativo che consente agli studenti del liceo di entrare in contatto diretto con il mondo della medicina e della ricerca, grazie al confronto con i professionisti e all’esperienza del lavoro che si svolge nei reparti ospedalieri, laboratori e ambulatori medici.

E’ questo il valore aggiunto del progetto Biologia con curvatura biomedica, percorso innovativo che prende il via in questi giorni al liceo Copernico, d’intesa con l’Ordine dei Medici della provincia di Brescia.

L’iniziativa si rivolge agli studenti che dopo il liceo vorrebbero iscriversi a Medicina o ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie, offrendo loro la possibilità di lanciare uno sguardo ravvicinato su quel mondo, mediante l’interazione con i professionisti che vi lavorano. In parallelo i ragazzi avranno l’opportunità di affinare la loro preparazione nelle materie medico-scientifiche mediante lezioni frontali, per avere maggiori chances di superare il test d’ingresso ai corsi della facoltà di Medicina.

Il progetto rientra in una sperimentazione nazionale, in base a un accordo quadro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che coinvolge in tutta Italia oltre 200 licei scientifici e classici selezionati tramite bando del Miur. A Brescia il programma formativo è partito nell’anno scolastico 2017/2018 al liceo statale Calini, dove prosegue tuttora, sempre in collaborazione con l’Ordine dei Medici.

Dall’anno scolastico 2021/22 si unisce al progetto anche il liceo Copernico, con 25 studenti delle classi terze, che sono stati selezionati in base alle attitudini e alla media dei voti, e si preparano ad intraprendere la prima annualità formativa.

La proposta prevede una formula flessibile e si articola in momenti di formazione in aula e occasioni di apprendimento con “didattica laboratoriale” nelle strutture sanitarie. Il programma formativo ha una durata triennale, e accompagna i partecipanti dalla terza alla quinta superiore, per un totale di 150 ore, con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze del Copernico, 20 ore con medici delle diverse specialità individuati dall’Ordine e 10 ore presso le strutture sanitarie coinvolte nel progetto (Fondazione Poliambulanza e Spedali Civili di Brescia).

Dermatologia, Ortopedia, Ematologia e Cardiologia sono le quattro specialità approfondite in altrettanti moduli della prima annualità, per conoscere più a fondo l’apparato tegumentario, l’apparato muscolo-scheletrico, il tessuto sanguigno e il sistema linfatico, l’apparato cardiovascolare. La parte pratica si svolgerà alla Fondazione Poliambulanza per Ortopedia, Cardiologia ed Ematologia, agli Spedali Civili per Dermatologia.

Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione di un test con 45 quesiti a scelta multipla.

Il percorso Biologia con curvatura biomedica aggiunge al curriculum degli studenti partecipanti una disciplina opzionale, che inciderà sul voto finale di Scienze, e si inserisce nel monte ore previsto dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto è pensato per offrire risposte concrete alle esigenze di potenziamento e orientamento post-diploma degli studenti, e facilitarne le scelte sia universitarie che professionali, aiutandoli a capire se possiedono le attitudini per frequentare la Facoltà di Medicina e intraprendere la professione di medico o le altre professioni sanitarie.

I dati del monitoraggio nazionale relativo al primo triennio di Curvatura biomedica, dal 2017 al 2020, evidenziano un’efficacia orientativa del percorso pari al 71% (che ha consentito agli studenti di acquisire la consapevolezza di avere/non avere attitudine alla professione medico-sanitaria) e un’efficacia didattica pari al 96%: su un totale di 510 alunni che hanno completato il percorso e hanno svolto il test di accesso alla facoltà di Medicina o ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie 263 alunni hanno superato il test di accesso in Medicina (52% del totale) e 227 alunni hanno superato il test di acceso alle Professioni sanitarie (44% del totale), mentre solo una minima percentuale (20 studenti, pari al 4%) non ha superato i test di accesso.

A dare ufficialmente il via al programma formativo per l’anno scolastico 2021/22 è l’appuntamento di questo martedì nella sede dell’Ordine dei medici di via Lamarmora con il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia, Ottavio Di Stefano, che ha incontrato gli studenti del Copernico inseriti nella prima annualità di Biologia con curvatura biomedica, coinvolgendoli in una lezione interattiva per mettere a fuoco il senso della relazione di cura, le sfide della medicina e i nuovi scenari che i medici di domani si troveranno ad affrontare.