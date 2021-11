belladentroefuori, open day alla OK School Academy sabato 18 dicembre

(red.) In occasione dell’Open Day organizzato da OK School Academy sabato 18 dicembre 2021 nella sede di via Arturo Reggio 12 per presentare l’offerta formativa, torna “Belli dentro e fuori”, giornata all’insegna della bellezza solidale a favore di NO ONE OUT, associazione nata dalla fusione delle due storiche ong bresciane SCAIP e SVI.

La scuola si trasformerà in un vero e proprio salone di bellezza, proponendo a tutti coloro che lo desiderino un trattamento estetico su appuntamento dalle 10:00 alle 18:00. Visto il successo degli scorsi anni, Ok School Academy impegnerà nella giornata circa 50 tecnici tra studenti e docenti, tutti al servizio di chi vorrà farsi bello e godersi un po’ di tempo per sé.

Gli studenti di estetica e di acconciatura, con il supporto dei direttori artistici e dei docenti di OK School Academy, offriranno ai partecipanti ogni tipo di servizio estetico:

– ACCONCIATURA: taglio, piega e colore, anche i più eccentrici di gran moda quest’anno

– ESTETICA: massaggio rilassante, manicure e cambio smalto, pedicure e cambio smalto, trattamento viso, depilazione completa o parziale

– TRUCCO: ritocco, make-up completo, make-up specifico.

Ad ogni partecipante verrà chiesto di donare un’offerta minima che va dai 7 euro per i singoli trattamenti a 25 euro per la combinazione di più servizi. I fondi raccolti quest’anno serviranno a finanziare il PROGETTO “ALLE PERIFERIE D’EUROPA. PERCORSI DI INCLUSIONE ECONOMICA NELLA DIOCESI DI RRËSHEN” condotto con la Caritas locale, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità di vita e l’inclusione economica dei soggetti vulnerabili di questa zona montana e remota. Qui NO ONE OUT ha avviato un vigneto e verrà avviato un vivaio dove sperimentare nuove tecniche di agricoltura orientata al mercato. L’area agricola è stata dotata di un sistema di raccolta di acqua proveniente a caduta dalle montagne circostanti. Per migliorare le possibilità di generazione di reddito per le famiglie contadine si provvederà inoltre a potenziare un caseificio familiare già attivo, che lavora latte proveniente da 42 famiglie locali.

Le prenotazioni sono aperte: per informazioni o per fissare il proprio trattamento è possibile chiamare il numero 030 3544635. L’ingresso è consentito con Green Pass. Dopo il servizio, le partecipanti che lo desiderano potranno fermarsi per farsi fare uno scatto fotografico dagli studenti del corso di Grafico Ipermediale e condividerlo sui social con l’#belladentroefuori.