Massardi: “Dalla Regione 24 milioni al Buono Scuola per le famiglie lombarde”

(red.) “Dal punto di vista economico l’intero percorso scolastico costa in media 12 mila euro per figlio, considerando solo la spesa per libri, materiale didattico e corredo. Il ciclo delle elementari prevede un esborso medio di 1.100 euro, le medie 1.200 euro e le superiori ben 2.000 euro. Come possono resistere le famiglie a questo salasso, considerando le enormi difficoltà economiche contingenti? Molte famiglie lombarde che spesso già vivono al limite delle loro possibilità, nel corso di questi ultimi anni hanno dovuto drasticamente tagliare consumi, risparmi e investimenti. Siamo invece fortemente convinti che adottando un modello simile a quello presente in Francia e nel Nord Europa, le famiglie lombarde, vera spina dorsale del Paese, possano tornare a respirare e a reinvestire.”

Così Floriano Massardi, vicecapogruppo regionale della Lega, commenta il contributo regionale Buono Scuola per l’anno scolastico 2021/2022. Le risorse sono pari a euro 24 milioni di euro.

Destinatari sono gli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado: pubbliche e paritarie che richiedano retta di iscrizione e frequenza. Lo studente non deve aver compiuto 21 anni al momento della compilazione della domanda.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore Isee non superiore a euro 40 mila. Il contributo complessivo per studente potrà variare da 300 a 2.000 euro.