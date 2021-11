Scuola Bottega Artigiani trova sede in via Caleppe

(red.) Scuola Bottega Artigiani è una realtà bresciana territorialmente consolidata nel settore scolastico e della formazione professionale fin dagli anni Novanta, con risultati positivi nel contrasto alla dispersione scolastica, alfabetizzazione e integrazione degli studenti stranieri e/o appartenenti all’area disagio e nell’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione con le aziende del territorio.

Da anni Scuola Bottega Artigiani ha in uso alcuni locali dell’immobile di via Carducci n. 88, sede della scuola secondaria di 1° grado Romanino, per lo svolgimento delle attività della scuola stessa, oltre a quelli in via Ragazzi del ’99.

Quei locali, però, devono essere liberati perché necessari per ospitare gli alunni della scuola secondaria di 1° grado Divisione Tridentina che sarà oggetto di intervento di adeguamento sismico.

Scuola Bottega, informata di questa esigenza per tempo, ha effettuato una serie di sopralluoghi e verifiche al fine di reperire una sede idonea al proseguimento dell’attività scolastica in città, senza però trovare per ora una soluzione.

Considerato che l’immobile di proprietà comunale, sito in via Caleppe n. 13, è disponibile dall’agosto 2021 in quanto la scuola secondaria di 1° grado Bettinzoli è stata trasferita presso i locali della scuola Canossi di via Micheli, funzionali e adeguati alla normativa Covid, l’amministrazione ha deciso di concedere alla Scuola Bottega quei locali. Dopo un lungo confronto e dopo aver approvato tutti gli atti necessari, si è arrivati alla firma del contratto di concessione dei locali come sopra accennato.

Questi i principali criteri, indirizzi ed impegni richiesti alla Scuola:

• Durata della concessione: 4 anni scolastici con scadenza al 31 agosto 2025 – con riserva di attuare il diritto di revoca, al termine del secondo anno, per motivi di pubblico interesse e nel caso il progetto Cresme trovi un’accelerazione verso la realizzazione di un moderno polo scolastico; fino alla fine dell’anno 2021 l’immobile in questione sarà interessato da lavori di adeguamento da parte di Scuola Bottega e quindi potranno ancora rimanere nell’immobile di Via Carducci;

• Utilizzo dell’immobile:

◦ Intero immobile – ad uso esclusivo del concessionario – con esclusione dell’auditorium e dei locali “ex alloggio custode”;

◦ Palestra ad uso non esclusivo ma solo in orario scolastico – come le palestre di altre scuole; in orario extrascolastico, la palestra continuerà ad essere utilizzata dal Comune per le attività delle varie associazioni sportive;

◦ L’auditorium non rientra tra i locali in concessione a Scuola Bottega ma rimane in uso al Comune, alle scuole del quartiere e al Consiglio di Quartiere;

• Il canone annuo di riferimento è stato determinato dal Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico secondo i valori di mercato e sono state applicate le riduzioni regolarmente previste dal vigente regolamento per la concessione di immobili di proprietà comunale;

• È stato acquisito un impegno formale da parte di Scuola Bottega ad adoperarsi per una soluzione alternativa e definitiva della sede della scuola e a mettere in atto, sin da subito, il controllo dell’area sulla quale insiste l’immobile nonché a proporre all’Amministrazione iniziative tese a garantire l’entrata e l’uscita in sicurezza degli allievi; a tale fine sarà costituito un tavolo tra Comune, Consiglio di Quartiere e Scuola Bottega che avrà il compito di valutare le azioni proposte a tale fine e di decidere le modalità di attuazione con particolare riferimento al monitoraggio continuo e costante della situazione fino alla scadenza del contratto.