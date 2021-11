Apprendimento: ecco come prenotare i colloqui con gli psicologi

Sabato 13 novembre, dalle 9 alle 13, si terranno colloqui gratuiti per genitori con psicologhe della Cooperativa sociale La Vela, specializzate nei processi di apprendimento. I colloqui vengono proposti nella cornice del servizio degli Sportelli di supporto psicologico del Comune di Brescia, presenti nelle 20 scuole secondarie di primo grado dei 12 istituti comprensivi del Comune di Brescia.

Gli Sportelli sono un servizio a disposizione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti che, in forma spontanea, possono chiedere di incontrare lo psicologo/la psicologa dello sportello per colloqui individuali durante i quali portare le proprie ansie, preoccupazioni, fatiche scolastiche e il proprio vissuto personale.

Prenotazioni aperte fino a giovedì 11 novembre al numero 030 2530343 (Giulia) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30.