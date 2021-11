Brescia, meno studenti (anche stranieri) nelle scuole

(red.) Sono quasi 180mila gli studenti bresciani iscritti agli istituti statali e paritari in città e in provincia per l’anno scolastico in corso, con una contrazione di iscritti pari a oltre 4 mila ragazzi rispetto all’anno precedente.

Numeri che attestano il calo demografico registrato nel bresciano con una diminuzione anche del numero di studenti stranieri che facevano da “traino” alle iscrizioni. Un trend, quello degli alunni di origine straniera, legato anche al calo generale dell’immigrazione nella nostra provincia (che resta, comunque, tra le mete più gettonate per gli stranieri) e dovuto anche all’aumento delle nuove cittadinanze italiane.

Se resta stabile il numero degli iscritti alle scuole secondarie (con un incremento per quanto riguarda le superiori), con oltre 54mila iscritti, è invece in contrazione il numero nella scuola primaria (oltre 56.600 ragazzi iscritti, 2mila in meno rispetto al 2020/2021), e nelle scuole d’infanzia, con gli attuali 29mila bambini, contro i 31mila circa attuali, per una riduzione del 7% delle iscrizioni.

Per quanto riguarda gli alunni stranieri iscritti nelle scuole bresciane, sono poco meno di 30mila (29.922), il 16,74% del totale.

Per quanto concerne poi le preferenze degli indirizzi di studi, cresce il numero degli iscritti ai licei: sono il 38,4% del totale degli studenti (erano il 38,1% lo scorso anno). Al primo posto ci sono gli istituti tecnici (43,2%), il 18,4% degli alunni sceglie invece un indirizzo professionale (era il 19,2% nello scorso anno).