Brescia, abbattute le barriere architettoniche nelle scuole “Tiboni”, “Marconi” e “Crispi”

(red.) Si sono conclusi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole primarie “Tiboni”, “Marconi” e “Crispi” di Brescia . Nelle prime due scuole sono stati realizzati gli ascensori, mentre alla scuola “Crispi” (corpo B) è stato installato un servoscala. E’ stato creato un vano per accogliere una piattaforma elevatrice che collega i tre piani. Per ridurre al minimo le operazioni di demolizioni interne, si è scelto di posizionare il vano ascensore in corrispondenza della zona atrio/teatro a doppia altezza, in prossimità dell’ingresso. Il vano è costituito da una struttura in acciaio e vetro su tutti i piani, così da limitare l’impatto visivo della nuova costruzione sulle strutture interne esistenti.

Inoltre sono stati ripristinati alcuni elementi strutturali in cemento armato che presentavano segni di degrado e ammaloramento. I lavori sono stati eseguiti durante il periodo estivo e si sono conclusi l’8 settembre 2021. L’importo dei lavori al netto dello sconto del 5,21% ammonta a 96.817,41 euro più Iva.