Scuole di formazione, mercoledì 27 ottobre c’è “MoCa orienta”

(red.) Mercoledì 27 ottobre 2021 dalle 10 alle 12 in diretta streaming è in programma “MoCa Orienta”, dedicato all’orientamento scolastico dei ragazzi delle scuole medie inferiori per aiutarli nell’eventuale scelta di una scuola di formazione professionale. La Tv passerà in rassegna sedici postazioni in cui si mostrerà il prodotto realizzato dagli studenti delle scuole di formazione professionale e si interagirà con loro per far conoscere il perché si sia scelto un percorso formativo nel settore della formazione professionale.

L’iniziativa “MoCa Orienta” è organizzata dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Brescia, dal Coordinamento degli Enti di Formazione della Provincia di Brescia, dall’InformaGiovani di Brescia, il MoCa, il progetto Brescia Futuro ai Giovani (Ati Cooperativa Tempo Libero e Cooperativa “il Calabrone”) e il progetto Punto Comune – La Lombardia è dei Giovani. Dopo il fermo del 2020 a causa della crisi epidemiologica da Covid-19, “MoCa Orienta” torna per il terzo anno a presentare ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado cosa vuol dire fare un lavoro.

Il Coordinamento degli Enti di Formazione ha anche un sito web che raggruppa tutti i Centri di Formazione Professionale (www.cfpbrescia.eu), nel quale si possono trovare informazioni sui percorsi formativi offerti agli studenti.