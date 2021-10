Un viaggio nel mondo della chimica: la proposta di Errecom alle scuole bresciane

(red.) È ufficialmente aperta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado l’edizione 2021/2022 del Premio Federchimica Giovani: in palio un tablet o un buono di 2000 euro per l’acquisto di materiale didattico. Errecom, azienda bresciana con sede a Corzano, specializzata in prodotti chimici per la climatizzazione e refrigerazione, promuove il progetto formativo e supporta gli istituti del territorio interessati a partecipare, organizzando Open Day che vedranno protagonisti gli studenti e lo staff aziendale.

Il concorso: finalità e destinatari. Promosso da Federchimica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il concorso ha lo scopo di far scoprire ai giovani la Chimica come scienza e industria, guidandoli nel loro percorso di orientamento verso materie di studio e sbocchi professionali tecnico-scientifici.

Si tratta di una grande opportunità per rafforzare l’interazione tra scuola, territorio e industria chimica. Un’occasione per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a rendere possibile uno sviluppo sempre più sostenibile.

L’invito è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, statali e paritarie, che potranno partecipare al concorso singolarmente o in gruppo (classi o gruppi di minimo 4 persone).

Iscrizione e consegna dell’elaborato andranno finalizzati entro e non oltre il 13 maggio 2022.

Tra le tipologie comunicative ammesse, il regolamento del concorso elenca:

• Testo (racconto di fantasia, articolo o reportage giornalistico, intervista)

• Presentazione Power Point

• Video o videointervista

• Fumetto

Potranno partecipare anche gli studenti delle scuole primarie con modalità differenti e per le sole categorie di Plastica e Chimica di base.

Il supporto di Errecom agli studenti e alle scuole del territorio

Chi lo ha detto che la chimica è complicata?

Errecom vuole avvicinare i giovani studenti ad un mondo che pochi conoscono e molti giudicano ostico e noioso, dimostrando che la formulazione e realizzazione di prodotti chimici può essere divertente e stimolante. Senza dimenticare che la chimica può fare la differenza per il futuro e la salvaguardia del pianeta!

Quale modo migliore di open day e incontri con diverse figure aziendale, dunque, per incuriosire i giovani ragazzi sulla professione del chimico e supportarli nella raccolta del materiale informativo necessario alla partecipazione del concorso di Federchimica?

Una full immersion nel mondo di Errecom, con interviste ai responsabili dei diversi dipartimenti, visite nei vari reparti e nel laboratorio per scoprire cosa significa, nel concreto, lavorare nel mondo della chimica.

L’azienda bresciana potrà in particolare approfondire con i ragazzi quattro delle sezioni speciali indicate dal concorso:

• Prodotti aerosol

• Detergenza

• Adesivi e sigillanti

• Cosmetica

Recentemente premiata con il Sustainability Award tra le top 100 aziende sostenibili italiane su Forbes, inoltre, Errecom potrà trasmettere agli studenti l’importanza della chimica come alleato prezioso per affrontare le sfide dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Per contattare Errecom ed organizzare visite in azienda, chiamare il numero 030.9719096 o scrivere direttamente all’indirizzo e-mail premiogiovani@errecom.com.