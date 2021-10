Premiazione Bravissimi 2021, sabato nel Vanvitelliano di Palazzo Loggia

(red.) Sabato 9 ottobre, alle 17, nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono e l’assessore all’istruzione consegneranno gli attestati di merito agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Brescia che hanno concluso il percorso formativo nell’anno scolastico 2020 – 2021 con voto d’esame pari a 10 o 10 e lode.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia Covid 19, l’attestato sarà consegnato in presenza a un solo studente per ogni scuola che rappresenterà tutti i compagni collegati in videoconferenza. I volti dei ragazzi collegati saranno proiettati sullo schermo gigante installato in Salone Vanvitelliano e alla chiamata riceveranno il meritato applauso. A palazzo Loggia saranno presenti una trentina di studenti, accompagnati ciascuno da un genitore.

I ragazzi presenti ritireranno l’Attestato, mentre i ragazzi in collegamento lo potranno poi ritirare presso la segreteria dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Gli studenti premiati in totale sono 311, di cui 198 con voto 10 e 113 con voto 10 e lode, un numero in crescita rispetto sia allo scorso anno, quando furono 225, sia soprattutto in confronto all’ultimo anno scolastico svolto in presenza, 2018 – 2019, quando ne vennero premiati 183.