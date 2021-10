AGeSC, Flavio Bonardi nel nuovo comitato esecutivo nazionale

(red.) Si è svolto a Tivoli, l’1 ed il 2 Ottobre 2021, il XX Congresso Nazionale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) dal titolo “Ripartire da Autonomia e Libertà di scelta per garantire una Scuola di Qualità per tutti”.

Al Congresso, erano presenti due delegati dell’AGeSC Brescia, Maria Donato e Sergio Alborghetti, i quali, insieme agli altri 90 delegati italiani, hanno votato la nuova “Governance” dell’Associazione che ha scelto come Presidente Katia Zambon e Segretario Giuliano Santin.

Nel nuovo Comitato Esecutivo, è stato eletto come Responsabile Nazionale della Formazione Professionale (unico Lombardo), Flavio Bonardi, 45 anni ex Presidente della Circoscrizione Centro del Comune di Brescia, dal 2001 Responsabile dei Processi presso un Ente di Formazione, dal 2016 Coordinatore del Coordinamento Enti di Formazione della Provincia di Brescia (che raggruppa 19 C.F.P.) e dal 2017 membro del Tavolo Provinciale dell’Orientamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.

Bonardi durante il suo intervento al Congresso Nazionale, ha parlato dell’importanza di mappare il sistema nazionale della Formazione Professionale; conoscere ed incontrare tutti i gestori dei C.F.P. di ispirazione cattolica, mettendoli in rete nell’ottica di poter collaborare e trasferire le “best practices”; coinvolgere realmente i genitori dei Centri di Formazione Professionale in attività e progetti a loro rivolti; creare un reale raccordo fra i C.F.P. cattolici ed i C.F.P. cosiddetti “laici”, in un’ottica di collaborazione volta a valorizzare sempre più il sistema professionale; divenire punto di riferimento del sistema dei C.F.P. cattolici, per un reale rapporto con le istituzioni.

Altro tema sottolineato dal neo Responsabile Nazionale Bonardi, è stato quella della “battaglia” nel far comprendere all’opinione pubblica, che i Centri di Formazione Professionale non sono scuole di serie “B”, e che le competenze acquisiti nei tre o quattro anni di percorso formativo, consentono un inserimento immediato nel mondo del lavoro.

“Oggi più che mai – ha concluso Bonardi – il sistema della Formazione Professionale, ha bisogno della presenza collaborativa dei genitori che non sono dei meri fruitori dei servizi erogati per i propri figli, ma divengono attori convinti di un processo che vuole rendere sempre più significativo il sistema della F.P.”.