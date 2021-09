Corsi di formazione sistemi informativi: l’offerta formativa di SDA Bocconi

(red.) SDA Bocconi è una Scuola di Direzione Aziendale che offre ai propri alunni un ampio ventaglio di Corsi di Formazione, sia online che in presenza presso la sede del Campus SDA Bocconi a Milano. Sono oltre trenta i diversi programmi di formazione erogati dalla SDA Bocconi, che toccano tutti gli ambiti del business e molti campi affini, per formare una persona a 360 gradi e fornire competenze molto richieste, nel mondo del lavoro.

La SDA Bocconi School of Managementoffre due modalità di erogazione per i programmi online, Live oppure On Demand. La prima tipologia prevede lezioni erogate a distanza e quindi siano fruibili da qualsiasi device e da ogni parte del mondo, con un calendario preciso esattamente come le lezioni in presenza. La tipologia di corsi di formazione On Demand invece prevede l’iscrizione ad una piattaforma all’interno della quale si trova tutto il materiale didattico caricato sempre fruibile dai partecipanti.

in entrambi i casi SDA Bocconi fornisce agli alunni che frequentano i suoi programmi online un attestato di partecipazione o una certificazione che dimostri le competenze acquisite.

Tra l’ampia scelta di corsi di formazione che propone SDA Bocconi ci sono differenti macro categorie che li raccolgono, come quella dedicata al Marketing & Vendite, allo Sport, alla Sanità, all’Agribusiness o ai Sistemi Informativi. È proprio quest’ultimo ambito quello che ci interessa maggiormente in questa occasione. Vediamo quindi quali sono i Corsi di Formazione offerti da SDA Bocconi riguardo i Sistemi Informativi.

Corsi di formazione Live Sistemi Informativi

Per quanto riguarda la modalità Live, per la quale le lezioni vengono erogate in diretta ma da remoto, SDA Bocconi offre due diversi corsi di formazione sui Sistemi Informativi. Il primo è IT Excellence, dalla durata complessiva di 5 giorni con attività di Distance Learning e Lezioni in Diretta Streaming. Il corso in questione si propone di far acquisire le competenze necessarie per la digitalizzazione.

Il secondo corso disponibile in modalità Online Live invece è IT Modernization, un corso di cinque giorni che forma i partecipanti riguardo le tecniche di ammodernamento dei sistemi di IT.

Corsi di formazione On Demand Sistemi Informativi

Quattro invece sono i Programmi di Formazione On Demand offerti da SDA Bocconi nel settore dei Sistemi Informativi. IT Management è un corso della durata di nove settimane che prevede un impegno settimanale stimato di tre. Tutti i materiali didattici sono disponibili sulla piattaforma dedicata, e resteranno fruibili per quattro mesi. Questo programma ha come obiettivo quello di completare la formazione di IT Specialist e di formare queste risorse con competenze base per la gestione dei sistemi informativi aziendali.

Fundamentals of Python è un corso che invece offre le competenze necessarie per lavorare attraverso questo programma molto richiesto. Con una durata di 6 settimane, per frequentare questo corso è stimato un impiego di 3 ore settimanali.

IT Risk Management è il corso di SDA Bocconi che fornisce le competenze per riuscire a controllare, prevenire e risolvere il rischio legato alla digitalizzazione e ai sistemi informativi nelle aziende, con una durata di cinque settimane.

IT Innovation è l’ultimo Corso di Formazione Online On Demand erogato da SDA Bocconi, rivolto alle figure che si occupano di innovazione digitale e IT. Nonostante il corso resti disponibile sulla piattaforma dedicata per quattro mesi dopo l’acquisto, è consigliato distribuire lo studio e la visione dei materiali didattici in 5 settimane.