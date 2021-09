Alle 15,30 di domenica flashmob degli studenti in piazza Vittoria

Domenica alle ore 15,30 l’Unione degli studenti di Brescia ha in programma un flashmob in Piazza Vittoria per discutere e sensibilizzare su temi importanti come la socialità e il benessere psicologico degli studenti di Brescia. “Pensiamo che alla base di questi problemi”, dicono, “vi sia un disagio di tipo strutturale della scuola e vogliamo agire in prima persona in modo che possano esserci dei cambiamenti”.