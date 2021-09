Massardi (Lega): “Lombardia eccellenza nella formazione professionale”

(red.) “Regione Lombardia, eccellenza nel settore formativo a livello internazionale, sostiene con ulteriori 22,5 milioni di euro la formazione professionale”. Così Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone, in merito alla delibera di Giunta regionale sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

“Il sistema di formazione professionale – sottolinea Floriano Massardi – si è rivelato un volano di ripresa, dopo il periodo delle chiusure causate dalla pandemia, offrendo competenze e specializzazioni per l’inserimento lavorativo”.

“Con questa delibera – spiega – diamo vigore alle istituzioni formative accreditate della nostra regione nella messa a regime del sistema duale nella relazione con le imprese, nell’elaborazione dei progetti formativi, nell’accompagnamento delle attività svolte in alternanza in vista del futuro inserimento lavorativo”.

“L’aumento per tutte le Doti Formazione – continua Massardi – è di 400 euro e coinvolgerà gli studenti dei percorsi triennali/quadriennali, di quarto anno. La Dote Formazione è graduata su tre fasce in base al percorso formativo prescelto”.

Questi gli incrementi conseguenti alla misura approvata dalla Giunta regionale:

da 4.000 a 4.400 euro;

da 4.300 a 4.700 euro;

da 4.600 a 5.000 euro.

Maggiori risorse anche per i percorsi personalizzati per Disabili (PPD), da 7.500 a 7.900 euro.

Aumenta anche il sostegno degli studenti con disabilità da 3.000 a 3.400 euro.

Per quanto riguarda la provincia di Brescia: 33 sedi presenti, 16% degli studenti beneficiari, aumento risorse pari a 3.702.172,46 euro.