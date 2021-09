Tpl, il Garda si chiama fuori dal piano scuole

(red.) Il territorio del Garda si chiama fuori dal doppio turno per gli ingressi degli studenti a scuola ed è fumata grigia per l’Agenzia Tpl.

I presidi “ribelli” del territorio (gli istituti superiori di Desenzano, Salò, Gardone Riviera, Lonato) sostengono che non vi sia infatti la necessità di scaglionare gli ingressi poichè è limitato il numero degli alunni che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola.

Una “risposta” che ha fatto torcere il naso al presidente uscente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico locale, Claudio Bragaglio, mentre più ottimista è la posizione del direttore dell’Ust, Giuseppe Bonelli dopo l’avvicinamento dei dirigenti del Basso Sebino Ovest dove alcuni presidi hanno accettato l’ipotesi del doppio ingresso.

Sul Garda, invece, l’ipotesi è quella, mal digerita dall’Agenzia Tpl, di iniziare il nuovo anno con un ingresso unico, in via sperimentale, e poi, valutando la situazione durante i mesi invernali, eventualmente cambiare i piani.

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale ha a disposizione 35 mezzi, con i quali, tuttavia, non è possibile garantire il servizio nelle zone in cui viene applicata la turnazione degli ingressi.

Per questo motivo era stato sollecitato uno scaglionamento così suddiviso: il 60% degli studenti alle 8 e il restante 40% alle 9 o alle 10. Questo perchè, secondo la normativa anti Covid, i mezzi pubblici possono viaggiare solo all’80% della capienza.

Sul Garda, quindi, si prospetta una situazione di questo tipo: una volta raggiunta la massima capienza, gli studenti che non avranno trovato posto sugli autobus resteranno a terra e dovranno aspettare la corsa successiva. Il potenziamento (auspicato da tutti, ma non realizzabile a motivo dei costi non sostenibili), non ci potrà essere.

Intanto, per quanto riguarda il Sebino Ovest, martedì mattina, è fissato il primo dei cinque incontri disposti dall’Ust con i dirigenti di zona per valutare le linee guida da adottare.