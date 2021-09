Trasporto extraurbano, “Ingressi doppi o niente bus”

(red.) Come per il Green pass, senza il quale sarà impedito al personale scolastico non vaccinato di accedere a scuola, così anche per il trasporto pubblico, gli istituti scolastici che non adotteranno il doppio turno di entrata ed uscita per gli studenti non avranno gli autobus garantiti.

E’ il diktat dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale, guidata dal presidente(uscente) Claudio Bragaglio, il quale ha ribadito il concetto soprattutto per i dirigenti degli istituti secondari del Garda e del Sebino che si oppongono al doppio ingresso.

Il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, Giuseppe Bonelli, si è dichiarato ottimista sul raggiungimento dell’obbiettivo 6o% alle 8 e del 40% alle 9 (o 10 in alcuni casi specifici), ma per la giornata di venerdì è stato convocato un nuovo tavolo prefettizio per analizzare nel dettaglio le linee di trasporto provinciale più critiche.

Tuttavia, Bragaglio ha ribadito che, senza ingressi scaglionati, le zone del Garda e del Sebino verranno tagliate fuori dal trasporto “straordinario messo in campo dall’Agenzia.

In questo modo i pullman, che potranno viaggiare alla capienza dell’80% , potranno garantire il servizio di trasporto per i 40mila studenti della provincia.