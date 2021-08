Dalla Provincia una pergamena per i dirigenti scolastici in pensione

(red.) Foto di gruppo per i dirigenti scolastici che stanno andando in pensione dopo la cerimonia di consegna degli attestati da parte della Provincia di Brescia. Sulla pergamena la frase: “Un sincero ringraziamento per la passione, la competenza e la professionalità spese nell’arco della Sua stimata carriera a servizio della scuola bresciana”.

Da sinistra: Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia, Rita Venuti, Liceo De Andrè (Brescia), Giovanni Spinelli, Liceo Gambara (Brescia), Giuseppe Bonelli, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale, Mauro Zoli, I.I.S.S. Levi (Serezzo), Francesca D’Anna, I.I.S.S. Golgi (Brescia), Filippo Ferrari, consigliere provinciale con delega all’Istruzione.