Inclusione scolastica di studenti con disabilità, bando da 25 milioni in Lombardia

(red.) Regione Lombardia si dimostra attenta alle esigenze dei minori con fragilità. I 25 milioni messi in campo con il bando emesso dalla regione a favore dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sosterranno i comuni per l’espletamento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica in vista dell’anno scolastico 2021/2022.

“I comuni, in forma singola o associata”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale, “potranno destinare queste risorse a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale residenti in Lombardia o anche in altri comuni nel caso di specifiche situazioni familiari. I beneficiari dovranno essere in possesso di certificazione dello stato di disabile, essere iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 in istituti scolastici secondari di secondo grado, percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere di secondo ciclo e percorsi personalizzati per allievi disabili, presentare la necessità di trasporto o di assistenza risultante dalla diagnosi funzionale e non aver ricevuto nell’anno scolastico 2020/2021 benefici erogati per il medesimo servizio da pubbliche amministrazioni”.

Il valore del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio. Fino a 10 chilometri il contributo massimo riconosciuto è di 1.875 euro, nel range 10-20 chilometri il contributo massimo sarà di 3.125 euro, nel range 20-30 chilometri sarà pari a 4.375 euro, mentre oltre i 30 km sarà previsto un sostegno di 5.000 euro.

“Questa misura”, conclude Massardi, “permetterà alle amministrazioni locali di implementare le proprie politiche di inclusione sociale, in cui Regione Lombardia crede fortemente”.