Esame di maturità, si parte domani anche per 9.700 studenti bresciani

(red.) Domani, mercoledì 16 giugno, inizieranno gli esami di maturità anche per oltre 9.700 studenti bresciani. Come ormai è noto, considerando che anche quest’anno è stato complicato a causa dell’emergenza sanitaria, ogni studente sarà sottoposto solo a un esame orale e in presenza della durata di un’ora. Ma quest’anno non sono mancate, rispetto al 2019-20, le non ammissioni all’esame e le bocciature. La maturità, come detto, inizierà domani alle 8,30 all’interno delle 240 commissioni d’esame allestite in provincia e formate ciascuna da sei insegnanti interni e un presidente esterno. Ogni giorno ogni commissione sentirà fino a un massimo di cinque studenti, nel rispetto delle misure sanitarie.

Si parte dalla presentazione di un elaborato che gli studenti sono stati chiamati a scrivere, per poi passare all’analisi di un testo già studiato in italiano durante l’anno scolastico. Ma ci sarà spazio anche per approfondire alcuni elementi connessi al proprio indirizzo di studio. Via libera anche alla trattazione delle esperienze di alternanza tra scuola e lavoro e di educazione civica. Come detto, l’esame sarà in presenza, ma potrebbero esserci delle deroghe, con la distanza nel caso di studenti costretti alla quarantena. Dal punto di vista della valutazione finale, tutti gli studenti partiranno da un credito scolastico, maturato nell’ultimo triennio, fino a un massimo di 60. Poi al massimo 40 punti per l’esame orale e con la possibilità della lode.