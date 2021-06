Studenti bresciani incontrano Mattarella alla Festa dell’Educazione alimentare

(red.) E’ stata una giornata particolare quella di ieri, venerdì 11 giugno, per diversi studenti bresciani delle scuole elementari e medie che hanno raggiunto la tenuta della Presidenza della Repubblica a Castelporziano, in provincia di Roma, per la prima Festa dell’Educazione alimentare dedicata alle scuole e con il lancio della stagione estiva per le fattorie didattiche. Tra i bresciani, c’erano gli studenti dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Novagli di Montichiari e il “Rinaldini” di Ghedi che hanno vinto il progetto “Fuoriclasse con Coldiretti Brescia”.

In tutto, coinvolte 28 classi tra elementari e medie. Gli stessi studenti hanno potuto incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche diversi ministri del Governo. C’erano quello alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, all’Istruzione Patrizio Bianchi, alla Salute Roberto Speranza e alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani, oltre il vicedirettore della Fao Maurizio Martina. A guidare l’iniziativa è stata la Coldiretti del presidente bresciano Ettore Prandini.