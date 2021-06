Scuola, ultimo suono della campanella per 151 mila studenti bresciani

(red.) Quella di oggi, martedì 8 giugno, è una giornata che in Lombardia e nel bresciano segna la fine di quest’anno scolastico 2020-21 così complicato a causa della pandemia. Sarà l’ultimo suono della campanella per circa 151 mila studenti bresciani di ogni ordine e grado, mentre l’attività negli asili proseguirà fino al 30 giugno.

Dal punto di vista scolastico, diversi studenti delle scuole superiori dovranno seguire i corsi di recupero per rientrare dai debiti a settembre, mentre 22 mila ragazzi saranno impegnati tra gli esami di terza media – in partenza già questa settimana – e quelli della maturità dal prossimo 16 giugno. Per tutti, visto il periodo che ci si lascia alle spalle, sarà solo un colloquio orale. E l’obiettivo, considerando anche la campagna vaccinale che sta procedendo bene anche per i giovani, è di rientrare tutti in presenza a settembre.