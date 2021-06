Da Fcb centinaia di tablet per gli studenti bresciani

(red.) Si è conclusa martedì 1 giugno, la consegna dei 500 tablet e delle 500 tastiere destinati agli istituti scolastici afferenti al progetto Dad, Differenti Approcci Didattici, realizzato da Fondazione Comunità Bresciana insieme con una pluralità di enti ed istituzioni e cofinanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione Cariplo.

Le consegne, che rappresentano il concreto avvio delle attività progettuali, si sono svolte – a partire da mercoledì 26 maggio – presso i poli di Valle Camonica, Bassa Bresciana Ambito 9, Valle Trompia, Brescia e Palazzolo per concludersi, questo pomeriggio, in Valle Sabbia.

Il progetto coinvolge complessivamente 49 scuole, 17 enti del Terzo Settore e 9 enti pubblici, per un totale di 75 realtà. Il progetto sarà in grado di intercettare 5.000 famiglie, 400 tra docenti ed educatori ed infine 6.000 minori tra gli 11 e i 17 anni.

“Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo e Con i Bambini”, ha spiegato Alberta Marniga, presidente FCB. “Le risorse stanziate sono certamente importanti ma ricordo, rivolgendomi a quanti avessero a cuore la povertà educativa e il futuro di queste famiglie, che la nostra Fondazione rappresenta un valido aiuto per coloro che intendessero finalizzare le proprie donazioni.

I tablet e relative tastiere sono stati così suddivisi:

• Valle Camonica: 125 tablet e 125 tastiere per 16 istituti;

• Bassa Bresciana Ambito 9: 75 tablet e 75 tastiere per 11 istituti;

• Valle Trompia: 76 tablet e 76 tastiere per 7 istituti;

• Brescia e Palazzolo: 55 tablet e 55 tastiere per 3 istituti;

• Valle Sabbia: 75 tablet e 75 tastiere per 6 istituti.

I restanti tablet verranno consegnati secondo le necessità avanzate dai territori nelle prossime settimane.

“È vero che la pandemia farà vedere nel futuro i propri effetti sui giovani”, ha detto Orietta Filippini, direttore operativo FCB, “tuttavia con questo tipo di progettualità speriamo di contrastarne gli effetti e anzi di invertire la tendenza, per aiutare sempre più persone ad uscire da condizioni che vanno a vincolare negativamente il futuro dei ragazzi”.