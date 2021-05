“Le componenti emotive e motivazionali dell’apprendimento”: giovedì incontro on line

(red.) Il Comune di Brescia – Assessorato alla Pubblica Istruzione – in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela propone per giovedì 27 maggio, alle 20,30, un webinar sul tema “Non solo metodo. Le componenti emotive e motivazionali dell’apprendimento” che si rivolge in particolare ai genitori e agli adulti di riferimento che affiancano nello studio studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

L’appuntamento fa seguito a un primo webinar – tenutosi lo scorso 29 aprile – sullo studio al tempo del Covid: un’occasione per approfondire il ruolo di genitori e adulti nell’affiancare i ragazzi nello studio, quali strategie, suggerimenti per il metodo. Un webinar molto partecipato quello di aprile, a conferma della necessità da parte delle famiglie di un supporto “esperto” nell’affrontare le questioni connesse all’apprendimento dei propri figli.

Da quel webinar, con un breve sondaggio sottoposto ai partecipanti, è stato individuato il tema per questo secondo appuntamento: il ruolo delle emozioni e della motivazione nei processi dell’apprendimento.

Questi appuntamenti vengono proposti nella cornice del servizio degli Sportelli di ascolto psicologico, presenti nelle 20 scuole secondarie di I grado dei 12 Istituti comprensivi del Comune di Brescia.

Gli Sportelli sono un servizio a disposizione di tutte le studentesse e gli studenti che, in forma spontanea, possono chiedere di incontrare lo psicologo/la psicologa dello sportello per colloqui individuali durante i quali portare le proprie ansie, preoccupazioni, fatiche, scolastiche e del vissuto personale.

Agli sportelli trovano psicologi specializzati della Cooperativa sociale La Vela, che lavorano in raccordo con gli insegnanti e le famiglie.

A condurre la serata Rossana Chiarini, psicologa di Link, il Centro per l’apprendimento della Cooperativa sociale La Vela, specializzato in Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Ad accompagnarla, la coordinatrice del servizio degli Sportelli di ascolto psicologico, la psicologa Annunziata Nastro.

La partecipazione al webinar è gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link In prossimità dell’evento agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’incontro.