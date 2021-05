Matematica, i ragazzi del Don Milani di Montichiari tra le eccellenze nazionali

(red.) La fucina matematica dell’Istituto Don Milani di Montichiari coordinata dal prof. Pierfausto Podavini continua a mietere buoni risultati in tutte le più importanti gare italiane.

Alle semifinali dei Giochi Matematici organizzati dalla Bocconi sabato 24 aprile on line ben otto studenti si sono qualificati per la finalissima nazionale che si svolgerà alla sede dell’ateneo milanese in data ancora da definire. Vi gareggeranno nella categoria per la terza media e la prima superiore Lovedeep Singh (1 C SCI) e per la seconda, terza e quarta superiore Alessandro Pegoraro (di 4 B SCI, ha vinto la sua semifinale), Adriano Rossi (4 B SCI), Adriano Danni (3 A SCI), Sofia Roana (2B SCI), Giovanni Betalli (4 B SCI), Ivana Mor (2 B SCI), Andrea Bacuzzi (3 A SCI) e Vittoria Lazzeroni (2 A SCI).

Martedì 4 maggio poi la squadra del biennio – ovvero Chiara Bergamini, Ludovico Bignotti e Lovedeep Singh di 1 C SCI, Vittoria Lazzeroni di 2 A SCI e Sara Bruni, Ivana Mor e Vittoria Rodella di 2 B SCI – ha partecipato alla finalissima nazionale (sempre on line) della Coppa Junior dei Kangourou della matematica: su 29 squadre tra le più forti d’Italia, i nostri ragazzi si sono piazzati ad un onorevolissimo sedicesimo posto.

Poi, notizia di venerdì 7 maggio, la squadra di matematica mista del Don Milani ha svolto (naturalmente on line) la semifinale nazionale delle Olimpiadi della Matematica. Erano circa 300 le compagini di tutta Italia, raggruppate in sei sessioni; si qualificavano per la finalissima nazionale le prime otto squadre di ogni sessione.

La squadra del Don Milani si è piazzata al settimo posto della propria sessione e così Vittoria Lazzeroni di 2 A SCI, Andrea Bonarrigo, Andrea Bacuzzi e Noemi Marini di 3 A SCI, Giovanni Betalli di 4 B SCI, Lisa Irle e Lara Torosani di 5 A SCI si sono guadagnati l’accesso alla finalissima nazionale, che coinvolgerà le 48 squadre più forti d’Italia. La finalissima si svolgerà in presenza al Liceo Copernico di Brescia venerdì 14 maggio.

Il giorno prima, giovedì 13, sempre in presenza al liceo Copernico di Brescia, anche la squadra femminile – composta da Vittoria Lazzeroni (2A SCI), Sara Bruni, Ivana Mor, Vittoria Rodella (2B SCI), Noemi Marini (3A SCI), Lisa Irle e Lara Torosani (5A SCI) – affronterà la finalissima nazionale che decreterà le ragazze campionesse d’Italia.

“Questi traguardi – commenta la dirigente scolastica Claudia Covri – hanno valore doppio: per l’impegno, la tenacia e la capacità di lavorare insieme. Complimenti a tutti gli studenti e al prof. Podavini, per aver saputo valorizzare l’immagine di una scuola che non solo si prende cura delle fragilità, ma sa anche promuovere le eccellenze”.