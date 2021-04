Tra studio e covid, webinar gratuito della cooperativa La Vela

(red.) L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia, in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela, propone per giovedì 29 aprile alle 20.30 un webinar che si rivolge in particolare ai genitori e agli adulti di riferimento che affiancano nello studio studenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Il webinar viene proposto nella cornice del servizio degli Sportelli di ascolto psicologico, presenti nelle 20 scuole secondarie di I grado dei 12 Istituti comprensivi del Comune di Brescia.

Gli Sportelli sono un servizio a disposizione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti che, in forma spontanea, possono chiedere di incontrare lo psicologo/la psicologa dello sportello per colloqui individuali, durante i quali portare le proprie ansie, preoccupazioni, fatiche, scolastiche e del vissuto personale.

Il servizio è svolto da psicologi specializzati della Cooperativa sociale La Vela, che lavorano in raccordo con gli insegnanti e le famiglie.

Il webinar del 29 aprile sarà un’occasione per approfondire il ruolo dei genitori nella gestione del tempo dedicato ai compiti e allo studio. Verranno fornite, inoltre, alcune indicazioni sul metodo e sugli strumenti più efficaci per studiare, con uno sguardo a questo tempo di emergenza sanitaria. A condurre la serata sarà la dott.ssa Rossana Chiarini, psicologa di Link, il Centro per l’Apprendimento della Cooperativa sociale La Vela, specializzato in Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). La partecipazione al webinar è gratuita con iscrizione obbligatoria all‘indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/150893341045