Scuola e Dad, da Brescia un progetto di sostegno a studenti e famiglie

(red.) Striscioni di protesta fuori dagli istituti scolastici di tutta la provincia di Brescia. Ma insieme anche la presentazione di un progetto educativo che fa proprio riferimento alla didattica a distanza. Mentre, in vista dell’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid dal 7 aprile, diverse scuole superiori bresciane aderiscono all’iniziativa dei tamponi rapidi per poter rientrare in presenza. Quella di ieri, mercoledì 31 marzo, è stata l’ultima giornata di lezione, seppure a distanza, per gli studenti bresciani che ora trascorreranno sei giorni di vacanza pasquale.

Ma la mente è già proiettata al 7 aprile quando Brescia sarà ancora zona rossa. E di fatto potranno rientrare in classe in presenza solo fino in prima media. Per questo motivo proprio ieri davanti agli ingressi di numerosi istituti in tutto il bresciano, su iniziativa del comitato Priorità alla Scuola, gli studenti hanno protestato in modo pacifico affiggendo degli striscioni. Intanto, proprio la didattica a distanza ha ispirato un progetto nato dalla Fondazione della Comunità Bresciana con un cofinanziamento della Fondazione Cariplo e di Impresa Sociale.

Si tratta di aiutare le scuole e le famiglie nei territori più colpiti dalla pandemia con interventi fino al 2023. E si parla anche della nostra provincia di Brescia che riceverà 2,5 dei 6 milioni di euro per 49 scuole e 26 enti. Saranno coinvolti gli studenti e le loro famiglie delle medie e superiori con supporti tecnologici, migliori infrastrutture digitali nelle scuole, ma anche percorsi di formazione.

E per quanto riguarda gli studenti delle superiori, che potrebbero tornare in presenza, anche se fino al 50%, solo in zona arancione (dopo l’11 aprile?), 48 scuole bresciane per 30 mila soggetti aderiscono all’iniziativa della Regione Lombardia sui tamponi rapidi prima di rientrare. Test che potrebbero fare in una delle 56 farmacie aderenti.