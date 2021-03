Sirmione, 25 borse di studio per studenti meritevoli di superiori e università

(red.) Per garantire un più ampio godimento del diritto allo studio e valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli, il Comune di Sirmione indice un pubblico concorso per l’assegnazione di 25 borse di studio rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e università. La misura prevede contributo totsle di 10.750 euro.

È possibile partecipare al bando presentando la domanda entro le 12 di lunedì 26 aprile 2021. Ecco i requisiti necessari per poter presentare la richiesta:

1. essere residenti nel Comune di Sirmione

2. non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio

3. frequentare una scuola statale di secondaria di secondo grado, privata o parificata con durata quinquennale

4. frequentare un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica (nuovo ordinamento), o una laurea vecchio ordinamento di durata minima di 4 o 5 anni, presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana

5. aver conseguito nell’ultimo anno scolastico il seguente punteggio

> almeno la media (1) dell’ “8” (otto) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti nell’anno precedente le classi 1^ – 2^ – 3^ – 4^ della scuola Secondaria di secondo grado;

> per coloro che hanno sostenuto l’esame di maturità: voto finale compreso tra i “90/100” (novanta/centesimi) e “100/100” (cento/centesimi)

> per coloro che frequentano un corso di laurea, è richiesta una media compreso tra “27” (ventisette) e “30” (trenta) per gli esami conseguiti nell’anno accademico precedente (come da “piano di studi”)

> per coloro che hanno sostenuto la tesi di laurea: voto finale compreso tra”100” e “110”

I 25 assegni di studio verranno erogati secondo il seguente criterio:

> n. 15, del valore di € 400,00, per votazione relativa alla media scolastica conseguita durante gli anni di scuola secondaria di secondo grado e/o relativa licenza, di cui n. 8 con Isee inferiore a € 30.000,00;

> n. 5, del valore di € 450,00, per votazioni riportate durante la frequenza di un corso di laurea triennale e/o relativa tesi, di cui n. 3 con Isee inferiore a € 30.000,00;

> n. 5, del valore di € 500,00, per votazioni riportate durante la frequenza di un corso di laurea quinquennale e/o relativa tesi, di cui n. 3 con Isee inferiore a € 30.000,00;

Le domande dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità:

– consegna diretta al Comune, ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico al n. 030 9909180 oppure al n. 030 9909131

– mediante Posta Elettronica con invio all’indirizzo del Comune > sirmione@sirmionebs.it

– mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Sirmione – Ufficio Protocollo – Piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione