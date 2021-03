“La legislazione scolastica alla luce della Costituzione”, lunedì un incontro

(red.) Il gruppo di lavoro Manifesto Costituente Brescia organizza per lunedì 15 marzo alle ore 17,30 un incontro di formazione per insegnanti sul tema “La legislazione scolastica alla luce della Costituzione”. Gli articoli 33 e 34 della Costituzione, la loro definizione in Assemblea costituente e la declinazione che hanno trovato nella legislazione successiva saranno l’argomento della seconda giornata di formazione promossa dalle associazioni: Commissione Scuola Anpi Dolores Abbiati, Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli e Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, in collaborazione con Proteo Fare Sapere. Introdurrà Rosa Vitale (Commissione Scuola Anpi Dolores Abbiati Brescia). I relatori saranno Alfonso Scotto di Luzio, ordinario di Storia della pedagogia presso l’Università di Bergamo e Mario Maviglia, già provveditore agli Studi di Brescia (Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli).

Collegamento su piattaforma GoToMeeting per gli iscritti e le iscritte al corso; oppure in streaming sulla pagina Facebook di Manifesto Costituente Brescia e sulle pagine Facebook delle associazioni promotrici; oppure in streaming sul canale YouTube del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della Lombardia (link – https://youtu.be/90pK2gtxYIw).