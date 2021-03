Cooking Quiz, in finale l’alberghiero di Gardone Riviera

(red.) Esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’I.P.S.E.O.A. “Caterina de’ Medici” di Gardone Riviera protagonisti del Cooking Quiz, l’accattivante progetto, quest’anno in versione DIGITAL, che da gennaio sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia e che terminerà a maggio con la Finalissima Nazionale.

Gli studenti della Scuola gardonese hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito dello Chef Docente di ALMA Valerio Cabri, di Stefano Venturelli, Restaurant Manager di ALMA e di Alvin Crescini, relatore e presentatore del contest i quali hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata degli appuntamenti. Dopo una prima parte di didattica, gli studenti si sono misurati attraverso il quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4^A Enogastronomia e 4^B Sala-Vendita si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

“Prima volta al Cooking Quiz del nostro Istituto – ha dichiarato il professor Andrea Marmentini, coordinatore del Progetto per il “De Medici” – Non sapevamo con esattezza cosa aspettarci, ma da subito abbiamo colto le potenzialità di questa efficace e coinvolgente modalità didattica da affiancare all’ordinaria attività scolastica. Gli studenti hanno partecipato con attenzione alle lezioni dei professionisti di Alma e poi con entusiasmo si sono immersi nella gara classificandosi al primo posto. Il format ha saputo stimolare l’apprendimento didattico creando curiosità nei confronti di aspetti anche meno conosciuti del mondo della ristorazione, incoraggiando la sana competizione e valorizzando lo spirito di gruppo. Un ringraziamento a Peaktime, a Eli Plan e ai loro partners per l’efficienza e la precisione nell’organizzazione della macchina logistica che ha funzionato alla perfezione. Un plauso anche al conduttore, Alvin Crescini, che ha saputo dare all’evento il giusto ritmo supplendo ai limiti della didattica a distanza. La qualifica alla fase successiva gratifica l’impegno profuso in questi anni dai nostri studenti e dai loro insegnanti”.

Cooking Quiz, per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo ed è il progetto didattico adottato dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri di Italia Re.Na.I.A.