Casto, studenti a scuola a fare lezione: arrivano i carabinieri

(red.) Questa mattina, mercoledì 3 marzo, sono intervenuti i carabinieri alla scuola media di Casto, in Valsabbia, nel bresciano, nel momento in cui all’interno dell’istituto c’erano una decina di studenti. Infatti, in questo periodo di zona arancione rafforzata in tutta la provincia, le scuole di ogni ordine e grado devono restare chiuse e gli studenti soggetti alla didattica a distanza.

C’è da dire che all’interno della scuola c’erano alcuni studenti affetti da disabilità e quindi regolarmente autorizzati a fare lezione in presenza. Ma c’erano anche altri che partecipavano semplicemente perché non erano attivi nella didattica a distanza da casa.

Per questo motivo questi studenti sono stati riportati a casa dai genitori, ma anche segnalati al tribunale dei minori. Sembra che il dirigente scolastico abbia permesso a questi ragazzi di entrare a scuola per consentire un controllo maggiore rispetto alle lezioni a distanza alle quali non partecipavano.