Smart School Valle Sabbia: corsi di formazione per insegnanti e genitori

(red.) Nei primi mesi del 2021 sono riprese le attività di “Smart School”, progetto avviato da Fondazione Comunità Bresciana e dall’impresa sociale Con i bambini e sostenuto da un partenariato comprendente 41 soggetti pubblici e di privato sociale (capofila Il Calabrone, società cooperativa sociale Onlus) appartenenti, in particolare, a Bassa Bresciana centrale, Valle Trompia, Valle Sabbia.

Il gruppo di lavoro valsabbino di Smart School, costituito dalla Cooperativa sociale Area e dalla Comunità montana di Valle Sabbia, propone per i prossimi mesi – informa un comunicato – un ciclo di corsi di formazione per il benessere della comunità scolastica. L’obiettivo generale è quello di stimolare un cambiamento culturale nel contesto locale al fine di contrastare la dispersione scolastica nella fascia d’età 11-17 anni e di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori, con attenzione anche alle nuove sfide poste dalla pandemia.

In questa prospettiva, dal mese di marzo, saranno attivate alcune proposte formative per insegnanti della scuola secondaria di 1°e 2°grado, in collaborazione con la cooperativa Curiosarte.

In particolare, sono previsti i seguenti appuntamenti:

– La scuola ai tempi della pandemia (Giovedì 11 – 18 marzo 2021)

– Comunicazione, assertività, progettazione (Venerdì 12 – 19 marzo e 9 aprile 2021)

– L’atto creativo Altre prospettive per apprendere (Martedì 13 – 20 – 27 aprile 2021)

Partendo da una riflessione sulle sfide dell’attività scolastica al tempo della pandemia, l’itinerario formativo si sofferma sulle dinamiche relazionali e sui contenuti delle relazioni improntate alle regole dell’assertività. Si approfondisce poi il potenziale dell’atto creativo inteso come pensiero originale e divergente dai modelli esistenti. Non solo nell’arte, ma in tutte le materie scolastiche, pensare e agire in modo creativo significa fornire nuovi e più fluidi strumenti per l’apprendimento, innalzare il grado di soddisfazione e diminuire il livello di stress.

Sempre dal mese di marzo, saranno avviati alcuni percorsi formativi per i genitori degli alunni della scuola secondaria di 1°e 2°grado, in collaborazione con Residenza Idra.

Sono previsti i seguenti incontri:

– Teatro per stare bene con sé (Sabato 6 – 13 – 20 – 27 marzo 2021)

– Rilassamento e autoipnosi (Lunedì 8 – 15 – 22 marzo 2021)

– Capire gli adolescenti oggi. Compiti evolutivi, sfide e risorse (Martedì 9 – 16 marzo 2021)

L’itinerario formativo aiuta a riflettere sui compiti che sono chiamati ad affrontare pre-adolescenti ed adolescenti nella complessità del momento attuale, al fine di comprenderli e supportarli nel loro percorso di crescita. Nello specifico, viene approfondito il tema delle emozioni e della loro gestione. L’avvento della pandemia ha, infatti, moltiplicato tensioni ed emozioni che, se non rielaborate tendono a sedimentarsi fino a diventare patologiche. Imparare a riconoscerle, soprattutto in situazioni di stress, aiuta a mantenere relazioni positive. Per farlo, sono utili alcune tecniche che saranno sperimentate con l’aiuto di esperti, quali improvvisazione teatrale e role playing, tecniche di rilassamento e per lo sviluppo della consapevolezza di sé, improvvisazione teatrale.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi scrivere a: prevenzione@areaonlus.org