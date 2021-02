Azzano Mella, guasto al riscaldamento: scuola media chiusa

(red.) Da qualche giorno, da mercoledì 17 febbraio, gli studenti della scuola media di Azzano Mella, nella bassa bresciana, sono costretti a fare lezione a distanza e non tra i banchi di scuola a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.

E’ successo martedì pomeriggio nel momento in cui la caldaia ha riportato dei problemi e inducendo la direzione scolastica, insieme al Comune, a chiudere l’istituto. Il periodo di fermo si è però allungato dopo l’ordinanza contingente e così è stato stabilito che gli studenti potranno rientrare in classe solo da lunedì 22 febbraio. In ogni caso non hanno perso ore di lezione grazie alla didattica a distanza.