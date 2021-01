(red.) Fondazione AIB, l’istituzione senza fini di lucro di Confindustria Brescia che ha come asset strategico la formazione e l’aggiornamento del capitale umano, ha presentato la terza edizione del suo Bilancio Sociale. La Fondazione riunisce tre divisioni dedicate all’istruzione superiore: ISFOR, CF AIB e il LICEO GUIDO CARLI. La sua mission è quella di contribuire, attraverso un’offerta formativa di alto profilo, aggiornata, personalizzata e coerente con le sfide competitive dei mercati, allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

“Questa presentazione di bilancio” dichiara Loretta Forelli, Presidente Fondazione AIB, “scatta una fotografia dello stato di salute della nostra Fondazione; indica se le politiche, le misure, le azioni adottate – anche durante il lockdown – sono state corrette. Aiuta a mettere in atto altre dinamiche volte a promuovere le attività, tracciando così nuovi traguardi e punti di arrivo”.

“Mai come in questo difficile anno, la nostra Fondazione ha dimostrato le proprie capacità e competenze” dice Cinzia Pollio, Direttore Generale di Fondazione AIB “L’emergenza Covid ha stressato fortemente tutte le organizzazioni e rivelato quanto la flessibilità, la coesione e le competenze interne, in altre parole la resilienza organizzativa, siano essenziali per continuare a operare con efficacia, nonostante e oltre la crisi”.

In un anno come quello appena trascorso, è inutile dire che il punto focale del documento dedicato agli stakeholder è l’impegno profuso in termini organizzativi per ripensare le attività di formazione, riprogettando la didattica in presenza trasformandola in distance learning e mixando, laddove possibile, le due modalità. Il risultato è stato quello di garantire un servizio sempre efficiente, efficace, al passo con i tempi e in grado di reinventarsi velocemente in base alle contingenze.

Ecco dunque che ISFOR, pur dovendo interrompere le attività formative per mesi, è riuscito a mettere in campo oltre 820 corsi, ben 383 corsi in più dello scorso anno,

sviluppando anche tematiche utili ad affrontare gli aspetti critici e le sfide che la pandemia stava presentando. Hanno partecipato alle proposte formative 4.370 persone, imprenditori, manager, tecnici, lavoratori delle imprese in larga prevalenza del territorio bresciano, aderenti ma anche non aderenti a Confindustria Brescia, e in misura minore delle province limitrofe.

Di questi 820 corsi, 21 sono stati seminari/incontri su temi di attualità, in alcuni casi “emergenziali” – tutti a titolo assolutamente gratuito – di cui 20 in modalità webinar. ISFOR ha dimostrato di essere un player anche sociale e di saper mantenere un rapporto stretto con le imprese e le loro esigenze, anche al di fuori dei percorsi formativi strutturati.

ISFOR ha saputo mettere in campo e ha completato, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e normative, proposte di alta formazione di assoluta eccellenza, come: il Master in Management e Innovazione delle Imprese, il Master Professione Imprenditore, il Master Sviluppo dei Mercati Internazionali, il Master HSE e Lean Manager.

Il questionario di gradimento che ISFOR da sempre somministra ai propri corsisti ha confermato il buon esito della trasformazione della didattica, con il 99% delle valutazioni positive.

Il Liceo Internazionale Guido Carli, già perfettamente attrezzato dal punto di vista metodologico e tecnologico, ha potuto gestire efficacemente le restrizioni imposte alla didattica in presenza dalla pandemia, essendo stato tra i primi a realizzare fin da subito una DAD integrale, senza alcun taglio alla didattica. La pandemia si è anzi rivelata una occasione per trasferire ed allenare nei ragazzi alcune soft skill come la resilienza, l’empatia, l’inclusività, la capacità di adattamento.

L’anno trascorso ha visto anche l’avvicendamento alla Direzione Didattica, con l’insediamento, in qualità di Preside, del prof. Andrea Bernesco Lavore, Docente di matematica e fisica nell’Istituto e già docente di Sistemi per l’elaborazione dell’Informazione all’Università Cattolica di Brescia.

I risultati scolastici dei ragazzi, nonostante le “turbative”, si sono confermati eccellenti. Il Carli ha ampliato la sua offerta didattica per il prossimo anno scolastico, che comprende ora: il liceo scientifico quadriennale, il liceo scientifico – scienze applicate e il liceo economico sociale quinquennale. La qualità del Liceo Carli sta ottenendo il riconoscimento che merita, dagli studenti e dalle famiglie, come evidente dall’elevato numero di iscrizioni alle classi prime in partenza il prossimo anno scolastico, con partenze già confermate per tutti gli indirizzi proposti.

Anche il CF AIB, nelle due sedi di Castelmella e Ome, nonostante la difficoltà dettata dalle molte attività di taglio pratico/laboratoriale, ha saputo reinventarsi in tempi rapidi, garantendo ad allieve ed allievi un costante contatto virtuale con la scuola e i formatori e ripartendo a settembre con connettività e dotazioni informatiche potenziate. Ha ripreso in presenza, non appena possibile, le attività laboratoriali e la didattica dedicata all’inclusione scolastica.

Il 2020 ha segnato inoltre un deciso cambio di marcia finalizzato all’aggiornamento dei formatori, alla valorizzazione della relazione con le aziende e al rinnovo degli ambienti e delle attrezzature laboratoriali, essendo stato approvato un importante piano di investimenti destinato ai laboratori.

Il Bilancio Sociale che viene presentato intende far cogliere la poliedricità delle attività svolte e riflettere su di esse in coerenza con la missione, le strategie e gli obiettivi.

Vuole essere altresì un modo per condividere attività e performance con gli stakeholder, mettendo le loro aspettative sempre più al centro delle scelte strategiche e operative, e ponendo l’accento sulla ricerca e sull’innovazione, elementi imprescindibili per guardare al futuro della formazione. “Hic sunt facts”: solo attraverso il confronto e l’approfondimento dello scenario è possibile trovare soluzioni innovative e competitive che possano far esprimere al meglio il capitale umano, risorsa imprescindibile per il rilancio post crisi.