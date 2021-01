Didattica a distanza, la protesta tra gli studenti cresce a Brescia

(red.) Il freddo non blocca la protesta di un gruppo di studenti del liceo Calini di Brescia. Anche stamattina, lunedì 11 gennaio, alcuni giovani, incuranti delle temperature invernali, hanno raggiunto la sede della scuola, in via Monte Suello, per seguire una didattica a distanza ormai intollerabile per i ragazzi.

La protesta, a breve, potrebbe coinvolgere anche altri istituti, come si legge in una mail arrivata alla nostra redazione. “Sono in corso attività di cooperazione tra i genitori degli istituti bresciani per portare la protesta all’attenzione delle istituzioni e dire ‘basta!’: i nostri figli e il loro futuro non possono essere le vittime sacrificali delle inadeguatezze degli adulti”.