Scuola e tpl dal 7 gennaio, presenze fino al 50% e doppio turno

(red.) Questi prima delle feste di Natale sono giorni febbrili per lavorare al piano di rientro di tutti gli studenti, anche delle scuole superiori, tra città e provincia di Brescia a partire dal 7 gennaio. L’ultimo decreto del presidente del Consiglio prevede la possibilità di arrivare alle superiori al 75% di presenze, ma in realtà in media nel bresciano si andrà tra il 30 e il 50%.

Ma una notizia positiva riguarda il trasporto pubblico dopo che nella manovra finanziaria in arrivo in aula alla Camera è stato inserito un emendamento per dare 10 milioni di euro alla metropolitana di Brescia. Di conseguenza il taglio delle corse è stato scongiurato, mentre dal punto di vista delle scuole ci sono diversi orientamenti. Quasi la metà punterà al doppio turno di ingressi e uscite alle superiori come era stato predisposto lo scorso settembre e ottobre. Circa un terzo punterà su un unico ingresso e con presenza tra il 30 e il 40%, altri con unico ingresso e presenza fino al 50% e solo alcuni istituti potranno assicurare la presenza al 75%.

In ogni caso, si sta valutando a rotazione di consentire a tutti gli studenti, anche nell’arco di una settimana o di un mese, di poter tornare a fare lezione in classe. E sul fronte del trasporto pubblico che va di pari passo con la scuola, ieri, lunedì 21 dicembre, si è svolta una riunione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del Tpl per confermare il piano con un doppio giro di corse di autobus per gli studenti che seguiranno il doppio turno.