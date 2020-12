+Europa: “Scuole, riaprire presto e riaprire bene”

(red.) “Aprire le scuole è una priorità perché la Next Generation non continui a pagare per noi e per la nostra inefficienza. Ma non basta dire ‘riapriamo le scuole’. È necessario attivarsi concretamente perché possano aprire presto e in sicurezza”, si legge in una nota diffusa domenica da +Europa.

“Invece, sembra che l’unico parametro che viene oggi usato per decidere sulle scuole è quello del numero di contagi: sopra una certa soglia si chiude, al di sotto (forse) si apre. È necessario fare di più, e farlo presto, per non ripetere gli errori della scorsa estate. Bisogna agire sugli orari, sui trasporti, sui test e sul monitoraggio, ed è necessario farlo coinvolgendo sia il mondo della scuola che le comunità territoriali”.

“La scuola è un’enorme organizzazione che mobilita circa 1 milione di addetti e si rivolge a ben oltre 7 milioni di studenti”, si legge nel documento firmato da Luca Monti, presidente +Europa Lario e membro della segreteria +Europa. “Usiamo quindi ogni minuto disponibile per fare tutto ciò che è necessario affinché le scuole possano riaprire davvero. Non è il momento delle dichiarazioni di principio, è il tempo delle azioni e quindi delle proposte concrete. Noi proponiamo dieci cose da fare per arrivare all’apertura delle scuole primarie di secondo grado e secondarie, presto e bene”.

“Ci rivolgiamo a tutte le organizzazioni che hanno a cuore la scuola e che operano per sostenerla e per rappresentare le diverse esigenze che il mondo della formazione mobilita e alimenta”, conclude Monti. “Proponiamo il coinvolgimento delle risorse disponibili nel mondo delle imprese, della cultura e del terzo settore in ottica sussidiaria. Auspichiamo che anche altre forze politiche si uniscano a noi nel promuovere questo decalogo, eventualmente arricchendolo di ulteriori proposte”.