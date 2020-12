Gli Open days del Don Milani di Montichiari on line

(red.) All’Istituto statale Don Milani di Montichiari quest’anno gli Open Day si svolgeranno on line a causa dell’emergenza sanitaria che costringe la scuola a restare chiusa. Sabato 19 dicembre e il 9 gennaio, nel corso delle due manifestazioni, gli insegnanti coordinatori delle diverse discipline e i responsabili dei progetti educativi illustreranno agli alunni delle medie e ai loro genitori i percorsi didattici e formativi proposti per il prossimo anno scolastico, in vista delle iscrizioni alle classi prime.

Dopo il saluto alle ore 15 della preside Claudia Covri in streaming su Youtube, coadiuvati dagli alunni di alcune classi, alle 15.30 e alle 16.30 due diversi gruppi di docenti illustreranno sulla piattaforma Google Meet i diversi percorsi formativi della scuola di via Marconi, con visite virtuali alle aule, ai laboratori di informatica, lingue, chimica, fisica, meccanica, elettronica e scienze naturali e alle palestre.

Con i suoi oltre 1800 alunni, suddivisi in due corsi (diurno e serale), il Don Milani costituisce una delle realtà educative più significative della nostra provincia. Grande successo ha avuto negli ultimi anni l’istituzione dei licei, con un vero e proprio boom di iscrizioni. Per informazioni sui diversi indirizzi di studio o prenotare la propria partecipazione si può consultare il sito Internet www.donmilanimontichiari.edu.it.